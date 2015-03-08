نمایشگاه جدید بیرجند در دست انداز بی پولی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مردانی شنبه شب در بازدید نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه بهاره بیرجند اظهارکرد: نمایشگاه بین‌‌المللی بیرجند در سال ۹۰ کلنگ‌زنی شده که هم‌اکنون دارای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی مهمترین مشکل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند را کمبود اعتبارعنوان کرد وافزود: در زمینه نقشه اصلاحی این پروژه مشکلاتی با شهرداری داشته‌ایم که با رایزنی‌های انجام شده مرتفع شده است.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند با بیان اینکه زیربنای نمایشگاه بین‌‌المللی بیرجند ۲۰ هکتار است، گفت: در مجموع ساختمان اداری این پروژه با زیربنای ۸۵۰ مترمربع دارای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده که پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده ساختمان اداری نمایشگاه به اتمام برسد.

مردانی در خصوص تامین اعتبار این پروژه نیز گفت: باید مشکلات اعتباری این پروژه از طریق مشارکت بیشتر سرمایه‌گذ‌اران و کمک دولت مرتفع شود.

۴۰۰ میلیون تومان مصوبه سفر رئیس جمهور سابق پیگیری شود

وی با انتقاد از اینکه در سفر دوم رییس‌جمهور سابق به خراسان جنوبی ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای نمایشگاه جدید بیرجند مصوب شده است، گفت: تاکنون از این میزان ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار در قالب مصالح ساختمانی پرداخت شده و تخصیص ۴۰۰ میلیون تومان دیگر همچنان بلاتکلیف است.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند اضافه کرد: از مسئولین انتظار است تا نسبت به اختصاص این ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار پیگیری و اعتبار جدیدی برای این پروژه در نظر گیرند.

مردانی از افتتاح این پروژه تا پایان سال آینده خبر داد و گفت: به دلیل عدم توان مالی از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم برای سرمایه‌گذاری در این نمایشگاه اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون دولت در زمینه اجرای این پروژه ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه کرده است، گفت: مسئولین برای دریافت تسهیلات ما را به بانک های عامل معرفی کنند.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند یکی از مشکلات این پروژه را آبرسانی عنوان کرد و گفت: برای آبرسانی به این پروژه ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است که در کارگروه امور اقتصادی مقرر شده آب و فاضلاب روستایی و آب منطقه‌ای خراسان جنوبی هزینه آبرسانی به این پروژه را تامین کنند.

مردانی ادامه داد: برق‌رسانی به این پروژه توسط مدیریت نمایشگاه انجام و گازرسانی به این پروژه نیازمند ۷۰ میلیون تومان اعتبار است که در زمنیه گازرسانی به این پروژه مشکلی نداریم.

وی اظهارکرد: سالانه ۱۰ الی ۲۰ نمایشگاه مختلف در نمایشگاه بین‌ المللی بیرجند برگزار می شود.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند در پایان یادآور شد: تاکنون در زمینه احداث نمایشگاه جدید بیرجند یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده که برای اتمام این پروژه به هشت میلیارد تومان دیگر نیاز داریم.