سیزدهمین مسابقات قرائت قرآن کریم فيليپين برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين دوره كه با حضور قاریان مناطق مختلف مانیل بزرگ همراه بود، «اسماعیل امین» رئیس شورای مسلمانان میندانائو با تشکر از رایزنی فرهنگی ايران، خواستار برگزاری مسابقات مشابهي در سطح گسترده‌تری از كشور فیلیپین شد.

در ادامه سالیم دمونا، نماینده مخصوص وزیر امور مسلمانان فیلیپین با قرائت پیام «یاسمین لو» وزیر امور مسلمانان نسبت به ادامه همکاری این وزارت با رایزنی فرهنگی ایران در زمینه حفظ، آموزش و چاپ و نشر قرآن در آینده تأكيد كرد.

فیاض، نماینده رایزنی فرهنگی ایران نيز در سخناني به تشريح سیاست‌ها و برنامه‌های رایزنی فرهنگی ایران در زمینه فعالیت‌های مربوط به شناخت، حفظ، ترجمه و آموزش قرآن پرداخت و گفت: با مشاركت اين رایزنی و وزارت امور مسلمانان در سال جاري برنامه‌هايي چون کنفرانس هویت اسلامی و مسلمانان، برگزاری کارگاه آموزشی امامان جماعت مساجد، انتشار کتاب آموزه‌های اسلامی و اجرای مسابقات قرآنی بگزار خواهند شد.

در سيزدهمين دوره مسابقات قرائت قرآن کریم ۲۲ قاری زن و مرد از مناطق مختلف شهر مانيل شرکت داشتند كه سه تن از قاریان به انتخاب داوران برای شرکت در مسابقات سراسری فیلیپین برگزیده شدند تا در بیست و دوم ماه آوریل ۲۰۱۵ در مسابقات سراسری دارالقرآن مسجد آبی به رقابت با دیگر قاریان مناطق کشور بپردازند.

گفتني است در تمام مسابقات قرآن کریم که وزارت امور مسلمانان برگزار می کند، رایزنی فرهنگی علاوه بر حمایت و مشارکت مالی، داوران ایرانی مسابقات را نیز تعیین و معرفی می کند.