نصیر ملکی‌جو نویسنده و کارگردان تئاتر درباره فعالیت‌هایش در سال ۹۴ به خبرنگار مهر گفت: در سال جدید قرار است چند اثر نمایشی را به ثمر برسانم که البته بیشتر آنها فعلا در مرحله پیش تولید قرار دارند. دو نمایش برای اجرای صحنه‌ای و یک نمایش محیطی از جمله کارهایی است که قصد دارم در سال ۹۴ اجرا کنم.

وی افزود: نمایش هایی که در سال آینده قرار است به صحنه ببرم رویکردی کاملا متفاوت با کارهای قبلی ام دارند اگرچه با ذهنیتی که از تئاتر دارم هماهنگ هستند اما نسبت به کارهای گذشته فرق خواهند داشت. در حقیقت اجرای نمایش «مسخ» پایان‌بخش سه گانه ای بود که دو قسمت اولش «سفید برفی و هفت کوتوله» و «نان» بودند. نمایش هایی که امسال قرار است اجرا کنم همگی پیش‌تولید طولانی‌مدتی دارند که بخشی از سنگینی این پیش‌تولید به تامین و ساخت ابزار و وسایل و اکسسوار اختصاص دارد و بخشی هم به ایده پردازی نمایش بازمی‌گردد.

این کارگردان یادآور شد: تلاشم این است با ایده‌پردازی مناسب بتوانم ذهینت مخاطب را تغییر دهم تا اجرا او را هیجان‌زده کند. نمایش «کرگدن» که اقتباسی از نمایشنامه اوژن یونسکو است تنها اثری است که فعلا تکلیف اجرایش مشخص شده است. این نمایش از ۲۵ بهمن تا ۲۸ اسفند سال ۹۴ در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود. این نمایش اثری دیالوگ دار است و به نوعی در آن استفاده ابزاری از عناصر اپرا صورت می گیرد.

ملکی جو درباره نمایش محیطی که قرار است اجرا کند نیز توضیح داد: نمایش محیطی که قرار است کار کنم باید در فضا و دکوری خاص اجرا شود. فعلا در حال رایزنی هستم تا برای اجرا در فضای باز تئاتر شهر، تالار رودکی یا ایرانشهر به توافق برسم. این نمایش محیطی برگرفته از نمایشنامه «خسیس» مولیر است. امیدوارم شرایط مناسب اجرای این نمایش فراهم شود.

ملکی جو خرداد امسال نمایش «مسخ» را با بازی بازیگرانی چون الهه بخشی، مهدی تشکری، فلامک جنیدی، لیلی رشیدی، محمد زیگساری، پگاه کاظمی، پوریا گلشناس، نفیسه ملکی جو و رامین ناصر نصیر در تالار حافظ به صحنه برده بود.