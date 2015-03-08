اتاق بازرگانی زمینه ساز ایجاد تحول و ساختار اقتصادی جامعه است

جلال مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سالهای آتی با اجرایی شدن سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی پیش نیاز موثر تر بخش خصوصی در عرصه تصمیم سازی های کلان فراهم شده است افزود: در این راستا باید اهدافی فراروی اعضای اتاق های بازرگانی باشد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت های اتاق بازرگانی که فرموده انذ«کشور فعالان اقتصادی که در مجموعه اتاق بازرگانی جمع می شوند باید با احساس مسئولیت و با امید، نقش خود را در شرایط و وضع کنونی تعریف و ایفا کنند»ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی وظایف مهم و سنگینی بر عهده دارد، اتاق مجمعی از فعالان اقتصادی، نخبگان، کارشناسان، صاحبان صنایع، تولید کنندگان و ... است. که به صورت تخصصی به تحلیل مسایل اقتصادی و اجتماعی جامعه پرداخته و با ارائه راهکارها و بیان نظرات و حل مشکلات سهمی در رشد و توسعه و اعتلای اقتصادی کشور ایفا می کنند.

مفیدی ادامه داد: رشد شاخص توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، اجرایی نمودن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، اجرایی نمودن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، افزایش قدرت اقتصادی کشورمان در برابر اقتصاد کشورها منطقه و جهان باید سرلوحه فعالان و اعضای اتاق های بازرگانی باشد.

مفیدی باتاکید بر اینکه در جهت قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تلاش شود افزود: تاثیر گذاری اتاق در وضع قوانین و بهبود اشتغال، ارتقاء جایگاه اعضاء در فعالیت های اقتصادی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس کمیته گردشگری اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه با توجه به اینکه اتاق قدرت خود را از ارکان خود گرفته و یکی از ارکان اتاق ایران اتاق شهرستانها، هیات نمایندگان هستند افزود: لزوم قدرتمند بودن این هیئت ها ضرورتی انکار ناپذیر خواهد بود.

مفیدی تصریح کرد: اتاق بازرگانی مشاوره ۳ قوه در خصوص مسایل اقتصادی است.

وی گفت: توانایی اعضاء و اگاهی آنها از انچه در اطرافشان در حال وقوع است و نیز توان لابی گری بالا برای نفوذ هر چه بیشتر در محافل مشورتی و قدرت چانه زنی قابل ملاحظه و صد البته مدیریتی بالا برای ساماندهی اعضاء و شکل دهی و تقویت سازمان اتاق از شروطی است که تمام اعضاء را وا می دارد با وسواس بیشتری نسبت به انتخاب هیات نمایندگان خود اقدام کند.

این فعال اقتصادی استان زنجان افزود: آنچه ارزش کرسی های اتاق بازرگانی را بالا می برد. تاثیر این بندها در تحولات مورد نیاز بخش خصوصی برای دست یابی به جایگاهی است که به هر حال در سالهای گذشته از رسیدن به آن بازداشته شده است، رفتار بخش خصوصی در این ارتباط طرفهای مقابل را وادار به عقب نشینی و یا برعکس مقاومت و پیشروی در برابر خواست های این بخش کرده است.

مفیدی گفت: با توجه به فضای بوجود در کشور و تعامل دولت با بخشهای خصوصی و واگذاری بیشتر کارها از دولت به بخش خصوصی این احساس بوجود می آید که بخش خصوصی باید میدان دار کار و تولید در کشور باشد و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی پیگیر مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی باشد.

وی باتاکید بر اینکه باید افرادی انتخاب شوند که وزن اقتصادی داشته و مورد اعتماد فعالان اقتصای بوده و دارای حسن شهرت و داشتن مهارت و تخصص در بنگاهداری و تحلیل مسایل اقتصادی را داشته باشد افزود: در اتاق بازرگانی همواره افرادی از هیات نمایندگان بودند که از منافع شخصی شان عبور کرده و در جهت پیشبرد اتاق حرکت کردند.

این کارشناس اقتصادی افزود: فضای انتقاد سازنده است ولی فضای تخریب هیچ وجه سازنده نیست و هر کس می تواند توانمندیهای خود، برنامه های خود را به اعضاء معرفی کند.

مفیدی افزود: هم صدایی و تغییر در اتاق یک ضرورت است و شرکت آگاهانه و حداکثری فعالان اقتصادی در انتخابات اتاق امری ضروری بود و تمام اعضاء با حضور خود تیمی توانمند و گویا را برگزیده و به پارلمان بخش خصوصی معرفی کند. تا در جهت رشد و توسعه اقتصاد استان قدم بردارند.