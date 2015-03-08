ایجاد کانون شهیدبهشتی در دانشگاه آزاد/ اعطای جایزه «پاریزی»

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای جلسه شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد که به ریاست حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد برگزار شد، ماحوزی گزارشی از روند برگزاری کنگره حافظ شناسی که اردیبهشت سال آینده در شهر شیراز برگزار خواهد شد، ارائه داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه کنگره رسیده و داوری ها تا پایان هفته انجام و ۳۰ عدد از مقالات برای چاپ انتخاب خواهند شد، مرکزیت امور مربوط به برگزاری کنگره حافظ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

در ادامه، اعضای شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی به بحث و تبادل نظر در زمینه اهدای جایزه مرحوم باستانی پاریزی پرداختند که درنهایت به اتفاق آراء به تصویب رسید. این جایزه، هرساله در راستای نکوداشت مفاخر علمی و فرهنگی کشور و با هدف گسترش زبان و ادبیات فارسی و تاریخ، در سالروز وفات مرحوم باستانی پاریزی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به فعالان حوزه ادبیات فارسی اهدا خواهد شد.

حجت الاسلام طه هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد در تشریح طرح های ارائه شده از سوی بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی اظهار داشت: تجربه نشان داده تبدیل آثار بزرگان و شخصیت ها به کتب درسی با مشکلات زیادی مواجه است، در نتیجه پیشنهاد دادیم در واحدهای بسیار بزرگ و جامع کانون های شهید بهشتی راه اندازی شود تا در آنها به بحث های مطالعاتی در مورد آثار شهید بهشتی پرداخته و در مراحل بعدی، از آثار وی در منابع درسی استفاده شود.

وی افزود: در راستای برگزاری همایش های سبک زندگی بزرگان که سال آینده واحد اراک همایش سبک زندگی امام خمینی (ره) و واحد تبریز همایش سبک زندگی مقام معظم رهبری را برگزار خواهند کرد، تصمیم داریم در یکی از واحدهای اصفهان همایش سبک زندگی شهیدبهشتی را برگزار کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اظهار داشت: متناسب با نیاز دانشگاهی کشور، نرم افزارهایی مرتبط با آثار شهید بهشتی را نیز در اختیار علاقمندان و پژوهشگران قرار دهیم.

همچنین مصوب شد سال آینده در واحدهای بسیار بزرگ و جامع دانشگاه آزاد، کانون شهید بهشتی با محوریت زیست اندیشه وی با عضویت اساتید و دانشجویان تشکیل و هسته های مطالعاتی آن فعال و موضوعات اندیشه شهید بهشتی در این کانون ها مطرح شود.

در آخرین جلسه شورای راهبردی فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۳، مصوب شد در سال ۹۴ همایش ملی سبک زندگی از منظر آیت الله شهید مظلوم دکتر بهشتی برگزار شود و تمهیدات لازم برای حمایت از تولید و نشر آثار پژوهشی و آموزشی مکتوب و نرم افزاری وی (طبق پیشنهادات ارسالی از جانب بنیاد شهید بهشتی و با نظارت دانشگاه آزاد اسلامی) صورت پذیرد.