نمایشگاه جدید بیرجند تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا منصوری شنبه شب در بازدید نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه بهاره بیرجند اظهارکرد: با توجه به اینکه خراسان جنوبی استان نوپایی است راه‌‌اندازی نمایشگاه بین‌‌المللی از نیازهای اصلی استان به شمار می‌ رود.

وی با اشاره به مشکلات نمایشگاه فعلی بیرجند نیز گفت: این نمایشگاه از نظر موقعیت مکانی در مناطق مسکونی و روبروی بیمارستان راه‌‌اندازی شده که کشش تراکم جمعیت زیاد را ندارد.

فرماندار شهرستان بیرجند گفت: نمایشگاه جدید بیرجند با زیربنای ۲۰ هکتار روبروی دانشگاه پیام‌‌نور بیرجند در حال احداث بوده که این پروژه توسط بخش خصوصی در حال احداث است.

منصوری با بیان اینکه تاکنون دولت حمایت‌های بسیار خوبی از این پروژه داشته است، گفت: در زمینه اجرای این پروژه دولت ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کرده و توسط بخش خصوصی نیز زیرساخت‌های خوبی در این پروژه فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه احداث هر پروژه کلان اقتصادی نیازمند حمایت بخش خصوصی است، گفت: درآمد نمایشگاه فعلی بیرجند جوابگوی سرمایه‌گذاری در نمایشگاه جدید نیست که باید در این رابطه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه ورود پیدا کند.

فرماندار شهرستان بیرجند گفت: باید صاحبان صنعت و سرمایه دست به دست هم داده و با مشارکت یکدیگر مشکلات اعتباری این پروژه را حل کنند تا با راه‌اندازی نمایشگاه جدید مشکلات مردم کاهش یابد.

منصوری بیان کرد: گازرسانی، آبرسانی و برق‌رسانی به این پروژه توسط بخش دولتی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در کارگروه امور اقتصادی خراسان جنوبی مقرر شده که مشکلات آبرسانی به نمایشگاه جدید بیرجند به صورت موقت حل شود.

فرماندار شهرستان بیرجند با اشاره به حضوردست‌فروشان در نمایشگاه بهاره بیرجند نیز تاکید کرد: هرگز مردم فریب دست‌فروشان را نخورند چرا که محصولات آنان از لحاظ کیفیت و قیمت از استاندارد لازم برخوردار نیست.

منصوری اضافه کرد: کالاهای دست‌فروشان هرگز مورد تایید نمایشگاه نبوده و در صورت تخلف کار نظارت بر عهده نمایشگاه نیست.

وی یادآور شد: دست‌فروشان شرایط و ضوابط را رعایت نمی‌کنند و اگر در چارچوب قوانین بودند، اقدام به دست‌فروشی نمی‌کردند.

فرماندار شهرستان بیرجند ضمن عذرخواهی از مردم بیرجند به خاطر ترافیک بسیار زیاد در خیابان‌های اطراف نمایشگاه، گفت: نمایشگاه فرصتی برای اقشار ضعیف بوده تا بتوانند نسبت به توان مالی خود اقدام به خرید کنند لذا بازدید کنندگان از نمایشگاه باید حقوق همسایگان همجوار نمایشگاه را رعایت کنند.