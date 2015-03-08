تمهیدات کمیته فوتسال برای هفته آخر لیگ/ تدارک دو جام در دو شهر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی لیگ برتر فوتسال روز جمعه این هفته و به صورت همزمان در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد. تیم صدرنشین تاسیسات دریایی این هفته در قرچک میهمان تیم منصوری است و در صورت کسب حتی یک تساوی می‌تواند به عنوان قهرمانی برسد.

تیم گیتی پسند هم در اصفهان برابر تیم فردوسی مشهد صف آرایی می‌کند و تنها در صورتی که بتواند حریفش را شکست بدهد و تیم منصوری هم بر تاسیسات غلبه کند، به عنوان قهرمانی خواهد رسید.

به همین خاطر کمیته فوتسال تمهیدات لازم را برای هفته پایانی و توزیع جام و مدال در نظر گرفته است. آرش جابری دبیر هیات رئیسه سازمان لیگ کمیته فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه تاسیسات و گیتی پسند هر دو شانس قهرمانی دارند، در هر دو سالن شهدای هفت تیر قرچک و پیروزی اصفهان جام قهرمانی و مدال‌ها را خواهیم داشت تا در پایان مسابقه، آنها را به تیم قهرمان اهدا کنیم.

وی افزود: برای هر دو دیدار هر ناظران انضباطی حضور دارند. همچنین از کمیته داوران خواسته‌ایم بهترین داوران خود را برای بازی‌های هفته پایانی انتخاب کنند. امیدوارم که در هفته پایانی حق به حقدار برسد.

دبیر هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال در پایان از برگزاری جلسه این سازمان برای مشخص شدن رای دیدار نیمه تمام شهروند ساری با شهرداری ساوه خبر داد و گفت: این جلسه امروز برگزار می‌شود ولی اینکه آیا رای امروز اعلام بشود یا خیر، مشخص نیست.