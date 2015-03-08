فیلم/ تلفن برچسبی هم از راه رسید!

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، استفاده بیش از پیش از تلفن های همراه باعث شده تا شکل های متفاوتی از اسمارت فون های هوشمند تولید و روانه بازار فناوری شوند که نه تنها نگاه مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده اند بلکه تسهیل کارها را نیز به دنبال داشته اند.

اکنون محققان آلمانی و امریکایی موفق به ساخت برچسب هوشمند و انعطاف پذیری شده اند که می تواند همانند یک اسمارت فون هوشمند عمل کند. این برچسب سیلیکونی iSkin از سنسورهای خازنی تشکیل شده که در اثر تماس با انگشتان قادر به ارسال سینگال های تلفن همراه هوشمند است. کاربران با این تلفن همراه هوشمند قادر به گوش کردن موسیقی یا ارسال پیام و ... هستند.