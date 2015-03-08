دانش آموزان مدارس صدرا پرچمدار ارزشهای اسلامی در جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، صبح امروز در جمع دانش آموزان مدرسه دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرا اظهار داشت: در خلقت انسان یک هدف و یک رسالت وجود دارد و آن رسیدن به جایگاهی است که خداوند برای انسان ترسیم کرده و انسان باید به آن دست پیدا کند.

ناصری با بیان اینکه خداوند همه موجودات و عالم را برای انسان خلق کرده است، افزود: خداوند اینها را خلق کرده است تا زمینه ساز زندگی انسان باشد و همه اینها نشان می دهد که انسان باید موجود بسیار والایی باشد که خداوند این والایی را به انسان داده و او را تکریم و در موقعیتی بالا قرار داده است.

امام جمعه یزد با بیان اینکه انسان موجودی استثنایی است و با سایر موجودات متفاوت است، عنوان کرد: خداوند در وجود انسان چیزهایی استثنایی نظیر عقل، قدرت رشد، تحلیل، تولید و ... قرار داده و راه را از طریق انبیاء و پیامبران به او نشان داده است.

ناصری با بیان اینکه همه ما انسانها یک تکلیف و رسالت بر عهده داریم اما متاسفانه بسیاری از ما این تکلیف و رسالتها را فراموش می کنیم، افزود: انسان علاوه بر اینکه باید در مسیر تکامل گام بردارد، باید معنویت و ارزشها را نیز در جامعه نهادینه کند.

وی گفت: حوزه های علیه و مدارس صدرا وظیفه و تکلیفشان این است که خودشان را عالم، آگاه و بصیر کنند، عقلشان را رشد دهند، فکر را در وجود خودشان نهادینه کنند، دوراندیش باشند، ارتباط با خدا و اهل بیت (ع) برقرار کنند، خود نگه دار باشند و دنبال وسوسه های شیطان و هوای نفس نروند و اینها رمز کمال انسان است.

امام جمعه یزد خطاب به دانش آموزان مدارس صدرا عنوان کرد: شما باید پرچمدار خوبی ها و ارزشها در جامعه باشید و خوبیها، علم و ارزش ها را به جوانان و نسل های آینده منتقل کنید زیرا ما در جامعه نیازمند انسانهایی هستیم که راهنمای سایر انسانها باشند و آماده باشند تا در مقابل هجوم دشمنان ایستادگی کنند.

وی گفت: شما باید در این مدارس خودتان را آراسته به صفات نیک کرده و با خدا، قرآن و اهل بیت (ع) مانوس باشید، صفات ناشایست را از خود دور کنید و هویت الهی خود را متمایز کنید و شخصیت خدایی بگیرد که در این صورت روح و جشم شما در راه خدا حرکت می کند و دیگر به دنبال هوس های دنیا نخواهید بود.