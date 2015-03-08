كرايه های ناوگان مسافربری استان زنجان در ايام عيد افزايش نمی يابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمتی با تشریح برنامه های این ستاد در بخش حمل ونقل افزود: در سالهای گذشته كرایه ناوگان مسافربری زنجان ۲۰ درصدبه جهت یكسر خالی بودن ناوگان افزایش پیدا می کرد و در ایام عید امسال هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت .

وی افزود : فعالیت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی به مانند سالهای گذشته از ۲۵ اسفند ماه آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ ادامه می یابد .

رحمتی بر عدم اعمال افزایش ۲۰ درصدی كرایه های یكسر خالی حمل ونقل برونشهری در ایام نوروزی تاكیدكردند.

رحمتی به آغاز پیش فروش بلیتهای اتوبوسهای مسافربری از دهم اسفند ماه اشاره و تصریح كرد : این پیش فروش تا ۱۶ اسفند ماه ادامه می یابد و بعد از آن مسافران می توانند اقدام به خرید حضوری بلیت ها كنند .

وی به فعالیت مراكز مكانیزه معاینه فنی خودروها اشاره و تاكید كرد : این مراكز در دو شهر زنجان و هیدج فعالیت می كنند .

رحمتی با بیان اینكه مدیریت ناوگان حمل ونقل مسافری استان زنجان با دستور العمل تدوین شده اعمال می شود ادامه داد : براساس این دستورالعمل همه اقدامات مورد نیاز برای حوزه های مختلف از جمله امداد رسانی جاده ای ، اطلاع رسانی نرخ ناوگان مسافربری و گشتهای نامحسوس و محسوس در حال فعال شدن هستند . وی به نصب چهار دوربین آنلاین ثبت سرعت در آزاد راه زنجان – تبریز اشاره كرد و گفت : براساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال آینده همه محورهای استان به این نوع دوربین ها مجهز می شوند .

مدیر كل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان تعداد مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی ۱۸ مجتمع اعلام نموده و افزود : ۱۷ مجتمع خدماتی رفاهی – بین راهی هم با ۴۰ درصد پیشرفت در دست احداث می باشد .

رحمتی با اشاره به مجهز بودن همه محورهای استان زنجان به تردد شمار خاطر نشان كرد : طی سال گذشته ۵۲ میلیون دستگاه خودرو در محورهای استان زنجان تردد نموده اند .