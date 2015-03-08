با ۹۰۰ یورو جایزه بین المللی بخرید!

مجله مهر: چندسالی است که برخی از شرکت های ایرانی در میان کلکسیون افتخارات خود یک تندیس را هم به نمایش می گذراند. تندیسی که گویا نماد یک جایزه بین المللی در حوزه کسب و کار، مشتری مداری و خلاقیت و نوآوری است.

در میان شرکت های مفتخر به دریافت این نشان؛ نام های زیادی به چشم می خورد. از برخی بانک ها و شرکت های بزرگ فولاد و آلومینیوم و مس گرفته تا یکی از رستورران های بین راهی خود را مفتخر به کسب این نشان می داند. اما به نظر می رسد این بنیاد بین المللی مستقر در ایتالیا صرفا بنیادی برای دریافت پول از شرکت های ایرانی و فروش یک تندیس است.

این بنیاد هرچند که خود را یک بنیاد بین المللی و معتبر معرفی کرده است اما تنها دو سایت نیمه تعطیل به زبان های فارسی و انگلیسی داشته که اطلاعات زیادی در این سایت ها نیز به چشم نمی خورد. در سایت رسمی این بنیاد هیچ نشانی از برندگان و نامزدها و دریافت کنندگان جایزه نیست. تنها یک صفحه برای ورود کد رهگیری وجود دارد که احتمالا تنها برندگان جایزه با ورود کد؛ مطمئن می شوند که برنده شده اند ولی چون به دیگران ارتباطی ندارد، بقیه به آن دسترسی ندارند!

نکته جالب اینکه هرچند این بنیاد خود را ایتالیایی معرفی می کند ولی آدرس این شرکت به نشانی لندن تنها به یک خیابان بدون پلاک منتهی می شود Whitehall Gardens, London SW۱A ۲ET, UK و احتمالا این شرکت وسط خیابان است. بگذریم از اینکه آدرس این شرکت باید در ایتالیا باشد.

اما چگونه شما می توانید صاحب این جایزه بین المللی شوید؟ در سایت این شرکت نوشته شده است: « شرکتهای معرفی شده به بنیاد توسط بازرسین مورد تأیید ممیزی شده (مشابه فرایند ممیزی که در مورد استانداردهای سری ISOصورت می گیرد) و نتیجه ارزیابی توسط سرممیزان ارشد بازبینی شده و در صورت تأیید ایشان فرم درخواست صدور جایزه تکمیل و برای بنیاد ارسال می گردد. جایزه صادر شده بصورت مستقیم از کشور ایتالیا و از طرف بنیاد برای شرکت صاحب امتیاز ارسال خواهد شد.

شرکتهای منتخب در ایران می توانند حداکثر ظرف دو هفته پس از اخذ تأییدیه از سرممیز ارشد منتظر جایزه با ارزش خود باشند. به همراه جایزه یک عدد پایه نفیس ویژه جایگاه استقرار جایزه و یک عدد پرچم و نیز لوح یادبود حوزه ارزیابی شده ارسال می گردد. هر سازمان می تواند در صورت احراز صلاحیت در پنج حوزه تعریف شده در بنیاد، لوح پر افتخار بنیاد را دریافت نماید. کلیه امتیازها در سطوح ارزیابی شده در سایت جهانی بنیاد ثبت شده و قابل رهگیری می باشد.

هزینه ممیزی برای یک حوزه و دریافت جایزه جهانی ۹۰۰ یورو + ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که در صورت عدم احراز صلاحیت کلیه هزینه های فوق به جز هزینه های ارزیابی (۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به آن مجموعه عودت خواهد شد!»

اما واقعیت این است که شما یک تندیس به همراه یک پرچم و یک لوح یادبود را به قیمت ۹۰۰ یورو (حدود ۳.۵ میلیون تومان) خریداری کرده و می توانید خود را صاحب یکی از جوایز بین المللی معرفی کنید.

این بنیاد برخلاف ادعای خود سابقه زیادی نداشته و جالب اینکه با وجود فعالیت بین المللی تنها شرکت های ایرانی این جایزه را دریافت می کنند. با یکی از شماره های معرفی شده از سوی نمایندگان ایرانی این بنیاد تماس می‌گیریم. خانمی در پاسخ به این سوال که چرا فقط ایرانی ها این جایزه پرافتخار را کسب می کنند؛ می گوید: « در واقع این یک بنیاد یک گروه ایرانی است که به دلیل مشکلاتشان دیگر با آنها کار نمی کنم و صرفا شماره من در سایت ها وجود دارد.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا این جایزه یک کلاهبرداری است؛ می گوید: «متاسفانه خبری از جایزه بین المللی نیست و شما تنها یک تندیس را به قیمت ۹۰۰ یورو خریداری می کنید!»