شهردار گرگان باید با مدیریت شورایی شهر را اداره کند

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی پائین محلی شامگاه شنبه در یکصدو شصت و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان، افزود: شهردار کسی است که منتخب شورای یک شهر است و مشروعیت اداره امور شهر را به واسطه رأیی که مردم به اعضای منتخب خود در شهر می دهند، به دست می آورد.

وی با اشاره به این مطلب که شهردار باید شهر را متناسب با دیدگاه و خواسته های نمایندگان مردم در شورا اداره کند، اظهار کرد: با همراهی و همفکری شورا، امکان حضور مؤثر مردم در اداره امور شهر فراهم می شود.

این عضو شورا به اعلام این نکته که امروز شورای شهر گرگان بیش از هر زمانی نیاز به وحدت و همدلی دارد، افزود: تنها با وحدت می توان پروژه های عظیم عمرانی، فرهنگی و اجتماعی را اجرا کرد.

به گفته پائین محلی، وظیفه شهرداری تنها یک وظیفه خدماتی و عمرانی نیست بلکه شهرداری یک نهاد اثرگذار است که تمام فرآیندها و تعاملات اجتماعی یک شهر را در بر می گیرد.

این عضو شورا ضمن یادآوری این نکته که ویژگی های یک شهردار خوب دانایی، آگاهی، هوشمندی، توانایی، داشتن قابلیت، تخصص، تدین و نگاه درست به مشکلات است، افزود: شهردار باید تعاملات اجتماعی با بخش های مختلف جامعه را بداند، با مبانی اعتقادی و ایدئولوژی و اداری آشنا بوده و مولفه های اقتصادی را هم رعایت کند.

شهرداری یک مدیریت خاص، متفاوت، پیچیده و چند بعدی است

وی مدیریت شهرداری را یک مدیریت خاص، متفاوت، پیچیده و چند بعدی دانست و تصریح کرد: شهرداری یک نهاد بسیار مهم و تأثیرگذار در اداره شهر است از این رو امروز امید شهروندان گرگانی به شورای شهر و شهرداری است.

وی با بیان اینکه مدیریت یکی از ویژگی های کاملاً لازم برای شهردار است، اظهار کرد: از آنجایی که شهرداری از اعتبارات دولتی به طور مستقیم بهره مند نمی شود و بخش زیادی از بودجه شهرداری از طریق کمک های مردم و عوارض است، شهردار باید برای برنامه های خود افکار اقتصادی داشته باشد.

به گفته نائب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان، استفاده از ایده دیگران، ساختن براساس توان موجود، مدیریت زمان، حل مشکلات مالی و تمرکز روی پروژه از مهمترین خصایص یک شهردار خوب است.

پایین محلی مجهز بودن شهرداران به دانش و آگاهی برای مواجهه با کار سخت و جذب عوامل مختلف و تأثیرگذار را برای مشارکت در توسعه و آبادانی شهر را از رمزهای موفقیت یک شهردار خوب دانست و تصریح کرد: به باور رساندن مردم مبنی بر تاثیر مشارکت آنها در برنامه های توسعه ای، تلاش برای جذب سرمایه گذاری و ایجاد یک محیط شاداب در دیگر موارد موفقیت یک شهردار خوب به شمار می رود.

وی داشتن آرامش و برقراری یک ارتباط صمیمی و دوستانه بین شهردار و پرسنل شهرداری را ضروری دانست و اذعان کرد: تلاش و کوشش در راستای زیباسازی سیمای شهر، احداث پارکینگ های طبقاتی و هوشمند، توجه به کیفیت و کمیت پروژه ها، برون سپاری، طبقه بندی شدن میزان طلب های شهرداری از دیگر امتیازات یک شهردار خوب به شمار می رود.