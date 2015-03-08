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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۴

شهردار ایلام انتخاب شد

شهردار ایلام انتخاب شد

ایلام- یزدان قبادیان با رای اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان شهردار ایلام انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای شورای اسلامی برای انتخاب شهردار ایلام عصر دیروز برگزار شد که در پایان اعضا با ۹ رای موافق، یک رای مخالف و یک رای ممتنع یزدان قبادیان را به عنوان شهردار جدید ایلام انتخاب کردند.

داشتن سوابق مدیریتی و حضور ۹ ساله در شورای شهر ایلام که هفت سال آن را به عنوان رئیس خدمت کرده است از مهمترین عوامل در تعیین ایشان به عنوان شهردار ایلام بوده است.

شهردار جدید ایلام ۳۷ سال سن داشته و دارای مدرک کارشناسی حقوق و مدیریت بازرگانی بوده و در حال ارایه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق است.

حکم قبادیان پس از تایید توسط استاندار ایلام برای صدور نهایی به وزارت کشور ارسال می شود.

کد مطلب 2513618

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