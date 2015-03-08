شناسایی ۱۵ هزار طلبه برای ورود به نهادهای نظام

حجت‌الاسلام محمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ورود روحانیون به سازمان‌های نظام را یکی از دغدغه‌های مسئولان نظام ذکر کرد و گفت: یکی از ماموریت‌های اداره دانش آموختگان معاونت امور طلاب شناسایی و جذب استعدادهای حوزوی که آمادگی خدمت در سازمان‌های نظام را دارند، است.

وی اظهار کرد: این اداره تاکنون ۱۵ هزار نفر از روحانیون را شناسایی کرده و برای آنها تشکیل پرونده داده است.

به گفته معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه استان قم، عدم تناسب بین ورودی و خروجی حوزه‌های علمیه یکی از مشکلات این نهادهای حوزوی است و با وجود اینکه مسئولان امر، این نکته را پذیرفته‌‌اند ولی برای رفتن طلبه‌ها به شهرهای خودشان اقدام خاصی نشده است.

حجت‌الاسلام سعیدی افزود: البته در قالب طرح هجرت، ۳ هزار نفر از روحانیون در نهادهای انقلابی جذب شده‌اند اما هنوز نیاز به ورود روحانیون در عرصه‌های مختلف مشهود است.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه‌های مدیریت حوزه، مسئولان مربوطه و مجمع نمایندگان این است که از چه روش‌هایی برای حل این مشکل استفاده کنند تا طلبه‌هایی که به حد مطلوبی از تحصیل رسیده‌اند بر اساس سیره عملی بزرگان، در عرصه‌ای ورود پیدا کنند.

معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه قم، تبلیغ در روستاها، حضور در کرسی قضاوت، تبلیغ دین در دانشگاه‌ها و مدارس و... را از دغدغه‌های مقام معظم رهبری ذکر کرد که باید با حضور روحانیون فاضل، این دغدغه‌ها برطرف شود.

حجت‌الاسلام سعیدی گفت: برای ورود طلاب به عرصه‌های مختلف نظام و محله‌های تبلیغی دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه افرادی که استعداد تصدی مسئولیت فرهنگی را دارند به چه سازمانی معرفی شوند که شأن آنها حفظ شود، دوم اینکه چه مقدار استقبال از سوی نهادهای نظام برای هجرت طلاب از قم وجود دارد که این دو نکته باید در هجرت روحانیون مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.