آموزش ۳۰۰۰کرمانشاهی درحوزه فضای سایبری/روندافزایشی جرائم اینترنتی

سرهنگ علی شفیعی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به گسترش استفاده مردم از فضای مجازی، اقدامات و هماهنگی هایی با سایر نهادها برای آموزش افراد در این حوزه انجام گرفته و مکاتباتی نیز با آموزش و پرورش درخصوص ایجاد نمایشگاه در آینده نزدیک در حوزه فضای مجازی صورت گرفته است.

وی افزود: طی سال ۹۳ بیش از ۳ هزار نفر به صورت چهره به چهره توسط کارشناسان پلیس فتا آموزش دیده اند و این پلیس آمادگی دارد تا برای هریک از ادارات در سطح استان که اعلام امادگی کنند، کلاس های آموزشی برگزار کند.

شفیعی مهر گفت: آمار دقیقی در خصوص مشکلات سایبری ارگان های دولتی و خصوصی در دسترس نیست، اما مدیران سیستم و انفورماتیک هر ارگانی بنابر نیاز خود با فضای سایبری آشنایی دارند، ولی می طلبد این آموزش ها برای مدیران و کارکنان عادی ادارات نیز انحام گیرد تا مورد سوء استفاده های مجرمانه قرار نگیرند.

روند روبه رشد جرائم اینترنتی

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: باتوجه به رشد روزافزون بهره گیری از تلفن های همراه هوشمند در بین خانواده های ایرانی و عدم آگاهی بیشتر مصرف کنندگان این ابزارهای ارتباطی نوین و همچنین روند رو به رشد جرایم اینترنتی مبتنی بر بستر تلفن های همراه، لازم است با نگاهی هوشیارانه تر از این خدمات بهره برد.

وی با بیان اینکه مجرمان اینترنتی گاه بدون اطلاع کاربر و گاهی با آگاهی خود شاکی اقدام به برداشتن عکس های کاربران می کنند، افزود: این سارقان برای شکار طعمه های خود گاهی به سراغ خود کاربر می روند و گاهی خانواده او را هدف قرار می دهند که برای حفظ آبروی خود باید تن به خواسته های آنان بدهند.

شفعیی مهر خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از قربانیان پرونده ها در پی این اقدام نه تنها آبرویشان به خطر افتاده، بلکه گاها خصوصا افراد متأهل دچار مشکلات خانوادگی نیز شده اند. لذا ضرورت دارد خانواده ها دقت بیشتری در فعالیت سایبری فرزندان خود داشته باشند و آنها را دراین فضا که وسعت و جمعیت آن بزرگتر از فضای حقیقی است تنها نگذارند.

وی گفت: باید خانواده ها برای حفظ خود ازاین خطرات نه تنها توصیه های پلیس فتا را جدی بگیرند بلکه سطح علمی خود را ارتقای دهند تا بتوانند علاوه بر همراهی دیگر اعضای خانواده دراین فضا ایمنی و امنیتی مضاعف فراهم کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد: برای افزایش امنیت تلفن همراه لازم است تا با آشنایی با تعدادی از راهکارهای رایگان و در دسترس سطح امنیت گوشی خود را افزایش داده و از مشکلاتی نظیر سرقت اطلاعات بانکی، تصاویر شخصی و ... توسط سارقان جلوگیری شود.

شفیعی مهر یادآور شد: همچنین برخی دیگر از بدافزارهای تلفن همراه که امروزه هم رواج دارند باعث می شوند تا بدون اجازه کاربر پیامک های متعددی به شماره تماس های بین المللی ارسال شوند که به دلیل حجم بالای ارسال، خسارات سنگین مالی برای کاربر ایجاد می کند.

مجرمان سایبری در کمین تمامی کاربران اینترنت

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود، اظهار داشت: متاسفانه نمی توان گفت دقیقا چند درصد از کاربران اینترنت به توصیه های پلیس فتا عمل می کنند. اما قطعا کسانی که توصیه ها را جدی گرفته و به آن عمل کنند از آسیب ها دور می مانند و عده ای نیز با این تصور که مجرمان سایبری به سراغشان نمی آیند به نکات امنیتی این پلیس عمل نمی کنند و زمانی متوجه اشتباه خود می شوند که دیگر دیر شده است.

وی در پایان گفت: کاربران درصورتی که با تهدید مجرمان سایبری مواجه شدند، می توانند با شماره ۲۱۸۲۳۹۷ تماس بگیرند.