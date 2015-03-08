آماده باش اورژانس برای امداد نوروزی/۳ایستگاه سلامت برپا می شود

آرش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس دستور العمل آماده باش طرح امداد نوروزی از ۲۷ اسفند ماه جاری آغاز خواهد شد اما به دلیل اینکه چهارشنبه آخز سال ۲۶ اسفند ماه است نیروهای اورژانس از ۲۵ اسفند به حالت آماده باش خواهند بود و این طرح تا نیمه فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

وی ادامه داد: برای ایام نوروزی ۴۸ دستگاه آمبولانس، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس، سه دستگاه موتور آمبولانس و یک دستگاه امداد هوایی مشترک به استان قزوین برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی آماده شده اند.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز گفت: همچنین با برنامه ریزی های انجام شده در نقاط پر تردد استان سه ایستگاه سلامت نوروزی در محل عوارضی مهرشهر، محور کرج - چالوس منطقه سیرا و در منطقه دیزین برپا می شود و دو دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز در عوارضی مهرشهر و منطقه ای نزدیک به شهرستان نظرآباد مستقر خواهند شد.

رحمتی اعلام کرد: در ایستگاه های سلامت نوروزی علاوه بر خدمات پیش بیمارستانی، خدمات بیمارستانی و بستری موقت نیز به مسافران ارائه خواهد شد.

وی همچنین از آماده باش ۴۰۰ نیروی انسانی اورژانس برای طرح امداد نوروزی خبر داد و گفت: علاوه بر برنامه های یاد شده توزیع بروشورهایی با محتوای بهداشتی و سلامت و همچنین ارسال پیامک با محتوای یاد شده تدارک دیده شده است.