وضعیت امنیت اجتماعی آبادان در مرحله قابل قبولی است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی شامگاه گذشته در نشست رسانه ای با خبرنگاران با موضوع «طرح ارتقا امنیت اجتماعی» که در محل سالن اجتماعات فرمانداری آبادان برگزار شد، اظهار کرد: مانور طرح ارتقا امنیت عمومی در سطح استان خوزستان با استفاده از مؤلفه اصلی مردم که زمینه حضور آنها در همه چارچوب ها باید فراهم شود، اجرا می شود و در حال حاضر این طرح از شانزدهم اسفند ماه کلید خورده است.

وی در همین خصوص افزود: طرح ارتقا امنیت اجتماعی از طرح های استاندار خوزستان است که در دولت تدبیر و امید به استفاده از مشارکت مردم در همه کارها مانند مقابله با مواد مخدر، امنیت اجتماعی و کلیه مسائل فرهنگی تاکید می کند و همچنین این طرح بر اساس نقشه راه استاندار خوزستان است.

فرماندار آبادان با اشاره به استفاده از هنرمندان و نخبگان ورزشی در طرح ارتقا امنیت اجتماعی، ادامه داد: در این طرح از نخبگان ورزشی و هنری و همچنین ریش سفیدان قبایل نیز استفاده می شود كه در این راستا با ریش سفیدان قبایل تاکنون جلساتی در فرمانداری و محل سکونت آنها برگزار شده است.

شهبازی افزایش میزان مشارکت مردم در همه مسائل و همچنین کاهش ناهنجاری های اجتماعی مانند سرقت و زورگیری و سایر جرائم را از اهداف طرح ارتقا امنیت اجتماعی در آبادان عنوان کرد و گفت: مدت زمان اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی یک هفته است و برای دومین سال در خوزستان اجرا می شود.

وی اضافه کرد: طرح ارتقا امنیت اجتماعی کاری جمعی است و مقرر شد در راستای آگاهی بخشی از دستگاه هایی همچون نیروی انتظامی، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، بهزیستی، اداره تبلیغات اسلامی استفاده شود که هر دستگاه وظیفه ای را در این طرح بر عهده دارد.

فرماندار آبادان عنوان کرد: بر اساس شاخص هایی که به صورت مرتب اعلام می شود، میزان امنیت بر اساس هفت جرم در شهرستان ها مقایسه می شود و در استان خوزستان هفت شهرستان دارای شرایط مشابه هستند.

شهبازی در همین خصوص گفت: وضعیت آبادان در موضوع امنیت قابل قبول است ولی به مراحل نهایی نرسیده است.

وی با اشاره به لزوم بررسی طرح ارتقا اجتماعی توسط رسانه ها، ادامه داد: همه دستگاه های امنیتی برای برقراری امنیت به صورت شبانه روزی تلاش می کنند و رسانه ها می توانند خروجی اقدامات انجام شده را رصد کنند و به ما اطلاع دهند زیرا آنها به عنوان ناظر می توانند ما را یاری کنند.

فرماندار آبادان تاکید کرد: به هیچ وجه نمی خواهیم از رسانه ها استفاده ابزاری کنیم زیرا واقعیت ها باید گفته شود؛ اکنون در جلسه ای که برگزار شده است در یک جو دوستانه در خدمت رسانه های آبادان هستیم.

شهبازی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مانیتورینگ آبادان برای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از آبادان به صورت مانیتورینگ کنترل می شود و نیروی انتظامی بر روی این موضوع اشراف دارد.

وی در همین خصوص بیان کرد: مقرر شد پس از تامین منابع اعتباری نقاط پرترافیک شهری آبادان نیز مانیتورینگ شود.