تبدیل مستقیم ادرار انسان به برق

به گزارش خبرگزاری مهر، تا پیش از این محققان توانسته بودند از ادرار انسان استفاده های مختلفی کنند. استخراج فسفر از جمله این موارد به شمار می آید. حتی گفته می شود در دوران هایی از این مایع جهت تولید باروت استفاده می شده است و حتی در تولید نخستین انواع پلاستیک ها کاربرد داشته است.

اکنون گروهی از محققان دانشگاه غرب لندن فناوری جدیدی ارایه کرده اند که این ماده را مستقیما به الکتریسیته تبدیل می کند.

در دستگاه هایی که تا پیش از این ارایه شده دانشمندان تلاش کرده اند از ادرار انسان جهت تولید هیدروژن برای تأمین انرژی حرکتی خودروها تا تولید بتن زیستی استفاده کنند. با این حال ابداع دستگاهی که در مناطق دوردست و دارای شرایط خاص زندگی نظیر کمپ آوارگان بتواند از این مایع جهت تولید برق استفاده کند حتی از ارزش بیشتری نسبت به سایر ایده های مشابه برخوردار است.

این فناوری نوین درحقیقت نوعی مبدل سلول سوختی میکروبی است که ماده اصلی عملکرد آن ادرار انسان است. محققان بر این باورند از این طریق می توان سلامت افرادی که در این مناطق زندگی می کنند را نیز به نوعی ارتقا داد.

نمونه ابتدایی این فناوری جدیدی پیش از این توسط همین محققان ارایه شده بود. آنها در آن پروژه توانسته بودند از ادرار انسان در یک مدل آزمایشگاهی جهت تولید اندک الکتریسیته مورد نیاز جهت راه اندازی تلفن همراه استفاده کنند.

پیش بینی می شود در آینده نزدیک نسخه ارتقایافته این فناوری در مناطق دوردست و کمپ آوارگان جهت تأمین برق مورد نیاز آن با هزینه ای اندک استفاده شود.

هزینه پایین و وزن کم این دستگاه از جمله ویژگی های آن به شمار می آید.