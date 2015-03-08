به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظهیر امامی در حاشیه پنجمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی افزود: اين لوله ها كه از جنس كامپوزيت است، تحمل دماي ۱۳۰۰ درجه سانتيگراد را دارد و پس از پنج سال فعالیت و تلاش محققان داخلی برای نخستين بار در كشور طراحي و توليد شده است.

وی افزود: با توجه به نیاز بالای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور به استفاده از این نسل لوله ها مركز تحقيقات اين واحد صنعتي چندین طرح مطالعاتی و پژوهشی را در دستور کار قرار داد و در نهایت با بومي سازي دانش فني در این صنعت لوله های ضد حریق در داخل کشور توليد شد.

ظهیر امامی گفت: در حال حاضر ایران يكي از چهار کشور در سطح جهان محسوب مي شود كه دانش فني و فناوري طراحي و توليد خطوط توليد لوله هاي GRP در قطرهاي یکصد تا چهار هزار ميليمتر با فشاركاري يك تا ۳۲ بار براي استفاده در طرح هاي عمراني، صنعتي و صنايع نفت و گاز، پتروشيمي را در اختيار دارد.

به گفته مدیرعامل گروه تولیدی و صنعتی فراسان، در حال حاضر ایران به عنوان ارائه دهنده تکنولوژی تولید این صنعت در جهان شناخته می شود، ضمن اینکه تاكنون اين شركت دو كارخانه را در كشورهاي تركيه و كره جنوبي به ارزش ۸ ميليون دلار طراحي و تجهيزات خط توليد آن را صادر كرده است.

ظهیر امامی تصریح کرد: مذاكراتي با برخي از كشورهاي ديگر براي صدور دانش فني و تكنولوژي ساخت لوله هاي GRP انجام شده، اما اولويت اول رفع نيازهاي داخلي است و پس از آن صادرات به كشورهاي منطقه خواهد بود.

وی، ظرفيت توليد لوله هاي GRP را یکهزار و ۸۰۰ كيلومتر در سال ذکر کرد و افزود: در این جشنواره که با شرکت، بیش از ۹۲ شرکت پتروشیمی و صنایع مرتبط برگزار شده بود، با کسب بالاترین امتیاز موفق به کسب لوح سیمین شدیم.