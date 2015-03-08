به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروی هوایی سوریه گذرگاه «الزمرانی» در «جرود القلمون» را بمباران کرد. در این حمله هوایی ده ها تروریست داعش کشته و زخمی شدند.

پایگاه خبری العهد لبنان نیز گزارش داد: نیروهای ارتش سوریه توانستند در یکی از مزارع منطقه «حندرات» در حومه حلب شماری از افراد مسلح را بازداشت کنند.

این عملیات طی درگیری ۶ ساعته انجام شد و طی آن ۱۰ تروریست به هلاکت رسیدند. در جریان این درگیری شماری از فرماندهان نظامی گروه های مسلح از جمله «علاء ابوزید»، «ابوحمص»، «احمد محمد طحن» و «ابوحمزه اطمه» به چشم می خورند.