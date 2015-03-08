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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۵

اخبار امنیتی سوریه/

بمباران «جرود القلمون»/هلاکت ده‌ها تروریست داعش

بمباران «جرود القلمون»/هلاکت ده‌ها تروریست داعش

بمباران مواضع «جرود القلمون» و هلاکت ده ها تروریست داعش از جمله خبرهای امنیتی سوریه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروی هوایی سوریه گذرگاه «الزمرانی» در «جرود القلمون» را بمباران کرد. در این حمله هوایی ده ها تروریست داعش کشته و زخمی شدند.

پایگاه خبری العهد لبنان نیز گزارش داد: نیروهای ارتش سوریه توانستند در یکی از مزارع منطقه «حندرات» در حومه حلب شماری از افراد مسلح را بازداشت کنند.

این عملیات طی درگیری ۶ ساعته انجام شد و طی آن ۱۰ تروریست به هلاکت رسیدند. در جریان این درگیری شماری از فرماندهان نظامی گروه های مسلح از جمله «علاء ابوزید»، «ابوحمص»، «احمد محمد طحن» و «ابوحمزه اطمه» به چشم می خورند.

کد مطلب 2513672
سمیه خمارباقی

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