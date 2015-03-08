سرباز فراری برای هفتمین بار دستگیر شد

روزنامه ایران نوشت: عصر ۱۳ اسفندماه سال‌جاری مأموران کلانتری در جریان زورگیری سه جوان قرار گرفتند و خیلی زود خود را به محل سرقت رساندند. پلیس در تحقیقات میدانی دریافت یکی از دزدان از سوی مردی جسور دستگیر شده است.

دزد جوان که علی‌اصغر نام دارد خود را بیگناه دانست و ادعا کرد که دوستانش قصد زورگیری داشته و در این ماجرا بیگناه بوده است، اما مرد جسور به مأموران گفت: این پسر با همدستی دو دوست دیگرش جلوی راهم را گرفتند و با گرفتن پول‌هایم پا به فرار گذاشتند.

وی افزود: این جوان در فرار با همدستانش ناکام ماند و توانستم به کمک دیگران وی را دستگیر کنم. علی‌اصغر ۲۲ ساله که به خاطر فرار از خدمت سربازی شش بار به زندان افتاده است پیش‌روی بازپرس ‌هاشمیان در شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۴ قرار گرفت و ادعای عجیبی کرد. این دزد جوان گفت: مدت‌ها پیش به موادمخدر اعتیاد داشتم اما از زمانی که به خدمت سربازی رفتم آن را کنار گذاشتم و هر وقت که دوست داشتم مواد بکشم حشیش می‌کشیدم که در پادگان متوجه این خلافم می‌شدند و برای اینکه دستم رو نشود از خدمت فرار کردم و بعد از برگشتن به محل خدمتم دستگیر شدم و به زندان افتادم.

وی افزود: روز سرقت برای اینکه از دوستانم پول طلب داشتم سراغشان رفتم و وقتی خواستم پولم را بگیرم آنها به سراغ مرد جوان رفتند و پول‌های وی را دزدیدند و در اختیار من قرار دادند سپس پا به فرار گذاشتند. وی ادامه داد: پول‌های سرقتی را به صاحبش پس دادم و از او خواستم که فقط کمی پول به من بدهد تا به شهرم برگردم که مانع فرارم شد و دستگیر شدم.

بنابر این گزارش، بازپرس‌ هاشمیان با شنیدن ادعاهای عجیب این دزد جوان دستور داد علی‌اصغر در اختیار مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گیرد تا پرده از راز دیگر جرایم احتمالی‌اش برداشته شود.