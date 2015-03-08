تمدید مهلت ثبت نام انتخاب دانشجوی نمونه پیام نور تا ۲۶ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اورکی -مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه گفت: ثبت نام برای انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۳ دانشگاه تا ۲۶ اسفندماه سال جاری تمدید شد.

وی تاکید کرد: شرط لازم برای شرکت در انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه پیام نور در معدل کل ( مقطع کارشناسی ۱۶، کارشناسی ارشد ۱۷ و دکتری تخصصی ۱۷ ) است.

مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه اظهار کرد: دانشجویان ضمن تکمیل فرم شماره یک، حتما باید فرم را ممهور به مهر تایید واحد آموزش – پژوهش و فرهنگی استان برسانند.

وی افزود: مراسم انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۳ همزمان با مراسم جشن دانش آموختگان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۲۲۴۸۵۲۹۹ –۰۲۱ و یا از طریق پست الکترونیک: bn@pnu.ac.ir تماس حاصل کنند. ضمنا جهت دریافت فرم نیز می توانند به سایت باشگاه نخبگان دانشگاه پیام نور مراجعه کنند.