فیلم/ کاشت ۱۰ هزار نهال توسط اهالی روستای چارک دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی صبح یکشنبه در این مراسم با تبریک فرا رسیدن هفته منابع طبیعی اظهار داشت: در سال جاری بیش از ۴۴۰ هکتار درختکاری و نهال کاری در سطح شهرستان صورت گرفته که نقش بسزایی در حفظ محیط زیست، جلوگیری از فرسایش خاک خواهد داشت.

حمید بردستانی افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این برنامه صورت گرفته مشارکت واقعی و حقیقی مردم در آن است و زمانی که مردم در برنامه ای پیش قدم باشند نتیجه مطلوبی حاصل خواهد شد.

وی بیان کرد: مشارکت همگانی امروز آحاد مردم روستای چارک برای درختکاری به عنوان یک الگو و سرمشق برای تمامی روستاها و شهرهای استان خواهد بود و امیدواریم این رویه ادامه داشته باشد.

بردستانی بر لزوم حفظ و نگه داری درختان تاکید کرد و یادآور شد: آبیاری، حفظ و نگه داری درختان موضوع اصلی و مهمی است که نیاز به توجه جدی از سوی مردم دارد.

وی خاطر نشان کرد: از سازمان های مردم نهاد فعال در بخش محیط زیست توقع است که در هفته منابع طبیعی ضمن مشارکت فعال در برنامه ها و فعالیتهای نمادین مرتبط، در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم نیز فعالیت داشته باشند.