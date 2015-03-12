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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۶

اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ اسف بارترین اقتصادهای دنیا

اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ اسف بارترین اقتصادهای دنیا

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، به شرح ذیل است:

بلومبرگ : هند به عنوان سومین اقتصاد بزرگ آسیا برای سرعت بخشیدن به پیشرفت اقتصادی خود، نرخ بهره بانکی را کاهش می دهد.

بلومبرگ : اوکراین، آرژانتین، آفریقای جنوبی، ونزوئلا و یونان به عنوان ۵ کشوری هستند که اسف بار ترین اقتصاد دنیا را در سال‌جاری میلادی خواهند داشت.

فایننشال تریبون : نفت خام سبک ایران در ماه فوریه با افزایش تقربیا ۹ دلاری در مقایسه با ماه ژانویه برخوردار بود و به رقم ۵۴.۳۳ دلار در هر بشکه رسید.

رویترز : قیمت جهانی طلا برای معاملات آتی با ۱۹.۲۰ دلار کاهش به رقم یک هزارو ۱۷۷ دلار در هر اونس رسید.

خبرگزاری فرانسه : شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس به همراه شرکت "دیی ایی ای" روسیه به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در میادین نفتی مصر سرمایه گذاری خواهد کرد.

یو پی آی : شرکت تولید کننده لاستیک خودرو، "گودیر تایر اند رابر"، تایرهایی تولید کرده است که قادر به تولید برق هستند و از این پس خودروهای برقی در حین حرکت برق خود را شارژ می کنند.

فایننشال تریبون : بیشترین تعداد کارشناسان نفتی اوپک متعلق به ایران است.

بی بی سی : از این پس تمام شرکت‌های انگلیسی که بالای ۲۵۰ کارمند دارند، باید اختلاف حقوق بین زنان و مردان را به طور شفاف اعلام کنند، در غیر این صورت تا ۵ هزار پوند جریمه خواهند شد.

وال استریت : ۳۰ درصد از جوانان سیاه پوست آمریکایی بین ۱۶ تا ۱۹ سال بیکار هستند.

سی ان بی سی : اولین هواپیمای خورشیدی جهان از دبی به منظور سفر به دور دنیا در ۵ ماه به پرواز درآمد. این هواپیما با ۱۷ هزار و ۲۴۷ سلول خورشیدی کار می کند.

خبرگزاری فرانسه : وزیر امور خارجه چین گفت: انتظار می رود حجم معاملات تجاری چین و روسیه در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

رویترز : شرکت "اپل" تولیدکننده گوشی های تلفن همراه از گرانترین محصول خود که ساعت مچی است و در سه مدل متفاوت عرضه خواهد شد، رونمایی کرد. قیمت احتمالی این محصول بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار است. گفته می‌شود بخشی از این  ساعت با طلا ساخته شده است.

آر تی ایی : صدها نفر از کارگران ساختمانی خارجی در دوبی به دلیل دستمزد پایین، دست به اعتصاب زدند.

رویترز : چین سیستم پرداخت مالی جدیدی را برای معاملات تا پایان سال جاری میلادی راه اندازی می کند که موجب استفاده بیشتر پول این کشور در معاملات می شود.

ایکانومیک تایمز : هند از منافع شرکت‌های نفتی خود در برابر تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا برای سرمایه گذاری در ایران حمایت می کند.

کد مطلب 2513691
علیرضا کمندی

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