اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ اسف بارترین اقتصادهای دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، به شرح ذیل است:

بلومبرگ : هند به عنوان سومین اقتصاد بزرگ آسیا برای سرعت بخشیدن به پیشرفت اقتصادی خود، نرخ بهره بانکی را کاهش می دهد.

بلومبرگ : اوکراین، آرژانتین، آفریقای جنوبی، ونزوئلا و یونان به عنوان ۵ کشوری هستند که اسف بار ترین اقتصاد دنیا را در سال‌جاری میلادی خواهند داشت.

فایننشال تریبون : نفت خام سبک ایران در ماه فوریه با افزایش تقربیا ۹ دلاری در مقایسه با ماه ژانویه برخوردار بود و به رقم ۵۴.۳۳ دلار در هر بشکه رسید.

رویترز : قیمت جهانی طلا برای معاملات آتی با ۱۹.۲۰ دلار کاهش به رقم یک هزارو ۱۷۷ دلار در هر اونس رسید.

خبرگزاری فرانسه : شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس به همراه شرکت "دیی ایی ای" روسیه به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در میادین نفتی مصر سرمایه گذاری خواهد کرد.

یو پی آی : شرکت تولید کننده لاستیک خودرو، "گودیر تایر اند رابر"، تایرهایی تولید کرده است که قادر به تولید برق هستند و از این پس خودروهای برقی در حین حرکت برق خود را شارژ می کنند.

فایننشال تریبون : بیشترین تعداد کارشناسان نفتی اوپک متعلق به ایران است.

بی بی سی : از این پس تمام شرکت‌های انگلیسی که بالای ۲۵۰ کارمند دارند، باید اختلاف حقوق بین زنان و مردان را به طور شفاف اعلام کنند، در غیر این صورت تا ۵ هزار پوند جریمه خواهند شد.

وال استریت : ۳۰ درصد از جوانان سیاه پوست آمریکایی بین ۱۶ تا ۱۹ سال بیکار هستند.

سی ان بی سی : اولین هواپیمای خورشیدی جهان از دبی به منظور سفر به دور دنیا در ۵ ماه به پرواز درآمد. این هواپیما با ۱۷ هزار و ۲۴۷ سلول خورشیدی کار می کند.

خبرگزاری فرانسه : وزیر امور خارجه چین گفت: انتظار می رود حجم معاملات تجاری چین و روسیه در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

رویترز : شرکت "اپل" تولیدکننده گوشی های تلفن همراه از گرانترین محصول خود که ساعت مچی است و در سه مدل متفاوت عرضه خواهد شد، رونمایی کرد. قیمت احتمالی این محصول بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار است. گفته می‌شود بخشی از این ساعت با طلا ساخته شده است.

آر تی ایی : صدها نفر از کارگران ساختمانی خارجی در دوبی به دلیل دستمزد پایین، دست به اعتصاب زدند.

رویترز : چین سیستم پرداخت مالی جدیدی را برای معاملات تا پایان سال جاری میلادی راه اندازی می کند که موجب استفاده بیشتر پول این کشور در معاملات می شود.

ایکانومیک تایمز : هند از منافع شرکت‌های نفتی خود در برابر تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا برای سرمایه گذاری در ایران حمایت می کند.