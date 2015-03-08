پل معلق مشگین شهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از روند اجرایی این پروژه تصریح کرد: این پل در قالب طرح ملی گردشگری «خیاو تا گردولی» اجرا می شود.

وی با اذعان به اینکه پل معلق مشگین شهر بزرگ ترین پل معلق در خاورمیانه است، اضافه کرد: این پل با ۳۲۵ متر طول، عرض دو متر و ارتفاع ۸۰ متری از کف رودخانه «خیاوچایی» احداث می شود.

به گفته فرماندار مشگین شهر پروژه احداث پل از سال ۸۳ آغاز شده و با این وجود در مقعطی احداث آن متوقف شده است و در حال حاضر روند احداث به شکل مطلوب تدوام دارد.

امامی با بیان اینکه تاکنون ۴۰۰ میلیارد ریال برای احداث این پل هزینه شده است ابراز امیدواری کرد مطابق برنامه ریزی ها تا عید نوروز امسال پروژه به اتمام برسد.

وی افزود: علاوه بر این در طرح ملی گردشگری خیاو تا گردولی ساخت رستوران، مراکز اقامتی، تالار پذیرایی و سایت ورزشی نیز برنامه ریزی شده و برخی به شکل مطلوب اجرایی شده است.

فرماندار مشگین شهر افزود: تمامی مصالح و مهندسین و نیروی کار این پل ایرانی هستند و انتظار ما توسعه برخی رشته های ورزشی از جمله جامپینگ با استفاده از ظرفیت این منطقه گردشگری است