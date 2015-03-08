ریشه کنی معضل اعتیاد از مهمترین دغدغه های کارگزاران نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حسین کلانتری در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: مسئولان استان همواره به این موضوع بعنوان یکی از حیاتی ترین مسایل اجتماعی نگاه کرده و آگاهی سازی تک تک افراد را از آثار مخرب و خطرهای آلوده شدن به این بلای خانمانسوز در برنامه های خود لحاظ می کنند.

وی افزود: خوشبختانه ایلام در مقایسه با سایر استان های همجوار از وضعیت بسیار بهتری در ابتلای مردم به معضل مصرف مواد مخدر برخوردار است ولی باید تلاش کرد با انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی زمینه های شیوع آن را شناسایی و راهکارهای لازم برای مقابله با آنرا طراحی و اجرا کرد.

معاون استاندار ایلام ادامه داد: استفاده از ظرفیت رسانه ها در آگاهی بخشی به مردم و بویژه خانواده ها باید مد نظر مسوولان در مقابله با معضل اعتیاد باشد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان ایلام نیز در این نشست از کشف ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان از ابتدای سال ۹۳ تاکنون خبر داد.

سرهنگ حسن سماواتی یادآور شد: این مقدار کشفیات مواد مخدر در مقایسه با ۲۰۱ کیلوگرم پارسال، ۴۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی با اشاره به کاهش سن ابتلای مصرف مواد مخدر در کشور به کمتر از ۱۷ سال تاکید کرد: بر اساس ارزیابی های ستاد مبارزه با مصرف مواد مخدر کشور اگر افراد معتاد روزانه دو گرم مواد مصرف کنند،

سالانه ۵۰۰ تن انواع مواد مخدر در کشور مصرف می شود که ۴۰۰ تن آن از نوع مخدرهای صنعتی است که این خطری جدی برای کشور و سلامت جامعه محسوب می شود.