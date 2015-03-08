«آنچلوتی» از عملکرد خط حمله تیم رئال مادرید انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «کارلو آنچلوتی» پس از شکست یک بر صفر مقابل اتلتیک بیلبائو گفت بزرگ‌ترین مشکل تیمش این است که بازیکنان در خط حمله تکروی می‌کنند. خط حمله رئال متشکل است از کریستیانو رونالدو، کریم بنزما و گرث بیل. رئال مادرید در دو بازی گذشته تنها یک گل زده و یک امتیاز گرفته است.

آنچلوتی اظهار کرد: ما بازی را به آنها هدیه کردیم. آنها در نیمه نخست به ما گل زدند و در نیمه دوم نتوانستیم گلی به ثمر برسانیم. این در روش حمله ما یک مشکل تاکتیکی به حساب می‌آید.

وی افزود: اتلتیک خیلی خوب و فشرده دفاع کرد و گل هم زد. مشکل تیم ما در دفاع نیست. ما در خط حمله مشکل داریم. راه حل را پیدا نکرده‌ایم. در دو بازی فقط یک گل زده‎ایم و آن هم از روی نقطه پنالتی. این چیزی است که باید ترمیمش کنیم. ما تاثیر خود را مقابل دروازه حریفان از دست داده‌ایم.