به گزارش خبرنگار، سردار سرلشگر حسن فیروزآبادی صبح امروز در نخستین همایش علمی «الگوی فرماندهی مطلوب از دیدگاه فرماندهی کل قوا» با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در قرآن و حدیث، اظهار داشت: در سیره امام راحل به عنوان ولی فقیه، امر فرماندهی کل قوا به دفاع همان امر خداوند است.

وی افزود: در سیره امام (ره) سمت فرماندهی یک جایگاه مستحکم، قدسی و مقتدر است و در تفکر به اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز راه ما، همان راه امام است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با تبیین نظریه الگوی فرماندهی مرصوص در جمهوری اسلامی، خاطر نشان کرد: امروز در بسیاری از آکادمی‌های نظامی جهان، دستاوردهای فرماندهان در طول دفاع مقدس مورد بحث و بررسی و تدریس قرار می‌گیرد.

سردار فیروز‌آبادی اهل خشیت الهی بودن و ایمان به خداوند متعال را مهم‌ترین عنصر فرماندهی فرزندان امام در دفاع مقدس خواند و خاطر نشان کرد: از دیدگاه امام موسی کاظم(ع)، تربیت فرماندهان مرصوص در مکتب اهل‌بیت هفت شاخصه دارد که عبارتند از؛ مردم را به حق دعوت می‌کنند، مثل آهن محکم هستند، از طوفان‌ها متزلزل نمی‌شوند، از جهاد خسته نمی‌شوند، نمی‌ترسند، توکل می‌کنند و سرانجام کار آنها همان سرانجام پرهیزکاران است.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در الگوی فرماندهی مطلوب، تربیت شدن در فضای فکری امام خمینی(ره) است که این فضای فکری ویژگی‌هایی همچون ایمان، شجاعت، هوشمندی، قاطعیت، سازش‌ناپذیری، مردم دوستی و وحدت را دارد؛ همچنین حفظ ارتباط با روحانیت و توجه به اصل معنویت از دیگر نکات مهم در فضای فکری و تربیتی امام است.

اندیشه نظامی رهبر انقلاب مهم‌ترین الگوی فرماندهی مطلوب

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد: در رابطه با الگوهای فرماندهی مطلوب همان‌طور که بر فرماندهان شهید درود می‌فرستیم، باید شکرگزار همراهی یادگاران دفاع مقدس همچون سردار جعفری، امیر صالحی، امیر حسنی سعدی و سردار قهرمان قاسم سلیمانی باشیم.

سردار فیروز‌آبادی اظهار داشت: اندیشه نظامی رهبر معظم انقلاب، یکی از مهم‌ترین منابع تبیین الگوی فرماندهی مطلوب است که از سوابق و مسئولیت‌های نظامی ایشان در دوران پس از انقلاب از جمله شورای عالی دفاع و ستاد جنگ‌های نامنظم نشأت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در اندیشه نظامی خود الگوگیری‌ از غربی‌ها در تبیین الگوهای فرماندهی را کاملا غلط و خطرناک می‌دانند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همین رابطه تصریح کرد: ۱۰ سال امام راحل فریاد کشید و ۲۵ سال است که رهبر معظم انقلاب فریاد می‌کشند، اما هنوز جزوه‌ها و منابع دانشگاهی عوض نشده و روند تولید علم، بومی نشده است.

سردار فیروزآبادی در ادامه به بررسی انتظارات از الگوی فرماندهی مطلوب در سیره رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: پیش‌بینی تهدیدات، افزایش کارآمدی یگان‌ها، پشیمان کردن دشمن از هجوم و منزوج کردن روحیه شهادت‌طلبی با اطاعت‌پذیری از جمله این ویژگی‌هاست.

وی «تعهد، دانایی و توانایی» را سه عنصر مهم برای فرماندهی مطلوب در اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خواند و خاطر نشان کرد: فرماندهی که این عناصر را با شاخصه‌های مندرج در فرمایشات فرماندهی کل قوا داشته باشد، شاخه‌ای از رهبری است که کارایی خواهد داشت.

ضرورت نوسازی آیین‌نامه‌های نظامی در اندیشه رهبر انقلاب

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کارآمدسازی در الگوها را از دیگر نکاتی خواند که فرماندهی کل قوا بر روی آن تاکید دارند.

وی تصریح کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب این است که به ویژه در رابطه با آیین‌نامه‌های نظامی‌، به تحول و نوسازی توجه شود.

سردار فیروز‌آبادی در پایان شاخصه‌های کارآمدسازی الگوهای فرماندهی مطلوب در تفکر رهبر انقلاب را تبیین کرد و گفت: احساس مسئولیت برای تحکیم مبانی اعتقادی کارکنان، تلاش برای بکارگیری روش‌های ابتکاری، حفاظت از ارزش‌های مردمی در دفاع، تمرکز بر راهبردهای ابلاغی، مقابله سریع با کج‌روی‌ها و انحرافات و دیده‌بانی تحولات از مهم‌ترین شاخصه‌های کارآمدسازی فرماندهی است.