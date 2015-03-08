به گزارش خبرگزاری مهر، نادی در این زمینه گفت: در حال حاضر علی شب خیز به طور همزمان در حال تدوین کار است تا این مجموعه برای پخش در زمان تعیین شده آماده شود. کار کاملا روایت خطی و رئال دارد و هفت داستان در آن به طور موازی روایت می‌شود که محوریت همه آنها مادر است.

این تهیه کننده تصریح کرد: با عنایت و توجه حضرت فاطمه زهرا (س) که این اثر به نام ایشان تولید می‌شود من نوید می‌دهم که بینندگان با قصه‌ای متفاوت و جذاب و به دور از کلیشه‌های رایج آثار مذهبی مواجه خواهند شد و من تصور می‌کنم به رغم کوتاه بودن اما با استقبال بینندگان روبرو شود.

این مینی سریال پنج قسمتی برای پخش در ایام فاطمیه دوم (شهادت حضرت زهرا(س)) در نظر گرفته شده و از 29 اسفند ماه تا چهارم فروردین روی آنتن شبکه سه می‌رود.

بنابر این گزارش در خلاصه داستان این سریال به قلم هومان فاضل آمده است: عادل کیایی وصیت می‌کند پس از مرگش فرزندش محسن زنی به نام طوبی طاهریان را پیدا کند. محسن موظف است پولی را به او برساند و پس از گرفتن رسید پول و اخذ رضایت از طوبی می‌تواند به باقی ارث پدرش دست یابد. محسن که نشانه‌های روشنی از طوبی در اختیار ندارد جستجو را شروع می‌کند اما در این مسیر با واقعیت‌هایی مواجه می‌شود که...

مهدی سلوکی، مهران رنجبر، آفرین عبیسی، آزاده زارعی، لیدا عباسی، تورج فرامرزیان، مختار سائقی، مرضیه صدرایی، فاطمه شکری، عرفان برزین و اسماعیل خلج بازیگران اصلی «کوچه‌های خواب» را تشکیل می‌دهند.

فهرست عوامل پشت دوربین این اثر عبارتند از برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: حسن لبافی، مدیر تصویربرداری: سیروس عبدلی، تصویربردار: سید هادی پویا، صدابردار: جعفر علیان، طراح گریم: آرمین اسماعیلی، طراح صحنه و لباس: رضا حاج درویش، مدیر تولید: آرش داودی، مدیر تدارکات: فرهاد شکری، منشی صحنه: شیدا باسمه چی، عکاس: علی خسرو آبادی جلوه های ویژه میدانی: امیر روزبهانی.

«کوچه‌های خواب» در پنج قسمت ۴۵ دقیقه‌ای در گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما تولید می‌شود.