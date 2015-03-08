فیلم/ طرح مفهومی Nissan Sway در نمایشگاه ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی نیسان از طرح خودروی جدیدی با نام Sway در نمایشگاه بین المللی خودروی ژنو رونمایی کرده که توجه طرفداران نیسان را به خود جلب کرده است. این خودرو در گروه اتومبیل های هاچ بک قرار می گیرد.



از ویژگی های این خودرو می توان سقف متحرک با رنگ های نارنجی، طراحی متفاوت درب‌هایی که تا قسمت عقب خودرو کشیده می شوند (حالت معکوس) چراغ های LED ، چراغ های باریک در جلوی خودرو و ... را نام برد.