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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۵

فیلم/ طرح مفهومی Nissan Sway در نمایشگاه ژنو

فیلم/ طرح مفهومی Nissan Sway در نمایشگاه ژنو

نمایشگاه بین المللی خودروسازان ژنو در حالی برگزار می شود که خودروسازان به معرفی برترین ها یا کانسپت هایی از طرح های آینده کمپانی های خود می پردازند تا بتوانند نگاه های بیشتری را با خود همراه کنند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی نیسان از طرح خودروی جدیدی با نام Sway در نمایشگاه بین المللی خودروی ژنو رونمایی کرده که توجه طرفداران نیسان را به خود جلب کرده است. این خودرو در گروه اتومبیل های هاچ بک قرار می گیرد.

از ویژگی های این خودرو می توان سقف متحرک با رنگ های نارنجی، طراحی متفاوت درب‌هایی که تا قسمت عقب خودرو کشیده می شوند (حالت معکوس) چراغ های LED ، چراغ های باریک در جلوی خودرو و ... را نام برد.

کد مطلب 2513709

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