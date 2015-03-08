۲۵۰ مقاله داخلی وبین المللی حاصل کاراساتید دانشگاه آزادشاهرود است

دکتر مجید سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون اعضای هیئت علمی و مدرسان این دانشگاه توانسته اند ۲۵۴ مقاله در قالب های مختلف ارائه دهند که از این تعداد ۱۲۵ عدد در قالب ISI، ۱۷ عدد در مجلات خارجی غیر ISI ، ۴۳ مقاله علمی پژوهشی، ۵۳ مقاله در سطح همایش های داخلی، ۱۲ عدد در سطح همایش های بین المللی داخلی و چهار مقاله نیز در سطح منطقه ای بوده است.

وی افزود: در راستای فعالیت های پژوهشی نیز یک کتاب با موضوع آسیب شناسی آئین های عزاداری محرم نوشته ابوالقاسم پیاده کوهسار از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی این دانشگاه به چاپ رسیده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با اشاره به سیاست دانشگاه مبنی بر تقویت بنیه علمی دانشجویان و نیز افزایش منابع علمی اساتید برای تدریس و پژووهش بهتر به افزایش تعداد کتابها در کتابخانه های موجود در این واحد دانشگاهی هم اشاره کرد و بیان داشت: از ابتدای امسال یک هزار و ۴۶۴ جلد کتاب تخصصی رشته های درسی مختلف برای کتابخانه های این دانشگاه خریداری شده که این روند همچنان در طول سال تحصیلی ادامه دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود هم اکنون دارای چهار کتابخانه تخصصی فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و علوم پزشکی و یک کتابخانه مرکزی است.