نهادینه‌ کردن اخلاق اسلامی در جامعه وظیفه سازمان تبلیغات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز، حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی ضمن بیان این موضوع که نهادینه کردن اخلاق اسلامی در جامعه وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی است، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به‌عنوان یک نهاد فرهنگی با ظرفیت و توان بسیار بالا؛ می تواند مکارم اخلاقی را در خانواده‌ها ترویج کند.

حجت‌الاسلام مسعودی تصریح کرد: امروزه سازمان تبلیغات اسلامی به خوبی در فضای مجازی نفوذ پیدا کرده است و می تواند با بهره گیری از شیوه های اصولی نقش ارزنده ای را در جذب خانواده ها به ارزش های اسلامی ایفاء کند.

مسعودی اظهارداشت: دشمن با استفاده از ابزار تبلیغاتی روز دنیا کانون خانواده های ما را هدف قرار داده است که این به خودی خود همت بلند مسئولان فرهنگی ما را می طلبد.

وی افزود: اگر در جامعه ای بنیان خانواده ها سست شود و آن خانواده ها از ارزش های اصیل اسلامی دور شوند دیگر حفظ و بقای آن جامعه امکان پذیر نخواهد بود.

وی در پایان اذعان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی با اعزام روحانیون به مساجد و حسینه ها نقش خوبی را در هدایت و جهت دهی خانواده ها به ارزش های اصیل اسلامی ایفا کرده است.