جذب گردشگران مسجدی اردبیل برنامه ریزی شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا ظهر یکشنبه در حاشیه هماهنگی برنامه های همایش کانون های فرهنگی هنری مساجد اردبیل تصریح کرد: مساجد همواره نقش کلیدی در تحولات اجتماعی وفرهنگی دارند و نباید کارکرد مسجد را به برنامه های مذهبی محدود کرد.

وی افزود: کانون های فرهنگی هنری مساجد در واقع در نظر دارد کارکرد های فرهنگی هنری مساجد را ارتقا بخشد و ظرفیت های بیشتری در اختیار مراجعان جهت استفاده از مسجد ایجاد کند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان با اذعان به فعالیت ۴۳۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد استان اضافه کرد: توسعه کانون ها و پوشش تمامی مساجد در دستور کار است و به عنوان یک اولویت جدی دنبال می شود.

به گفته سقا این ظرفیت در کانون ها وجود دارد که جذب گردشگران به مساجد را فراهم سازند و دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد در نظر دارد این ظرفیت را به ظرفیت گردشگری استان اضافه کند.

وی با بیان اینکه در راستای این سیاست دفتر نمایندگی دبیرخانه در شهر سرعین فعال می شود، تصریح کرد: دفتر شهرستان سرعین اولین دفتر نمایندگی است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اضافه کرد: شهرستان سرعین به دلیل ظرفیت های گردشگری می تواند به عنوان نقطه آغاز طرح جذب گردشگران مسجدی مورد توجه قرار گیرد.

سقا با بیان اینکه افتتاح این دفتر همزمان با همایش کانون های فرهنگی هنری مساجد خواهد بود، اضافه کرد: این همایش روز دوشنبه در سالن فدک برگزار می شود.

وی تاکید کرد: در این همایش تشریح کانون های فرهنگی هنری مساجد و بررسی دیدگاه های مختلف با دعوت از مهمانان استانی و کشوری دنبال می شود.