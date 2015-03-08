فعالیت آزمایشی رادیو جاده از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما در دهمین نشست فرماندهان پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: برخی دستگاه ها فکر می کنند رسانه ها روابط عمومی آنها هستند در حالی که مفهوم رسانه فراتر از این است.

وی با اشاره به اینکه ناجا خوشبختانه مفهوم رسانه را به درستی درک کرده و می تواند برای فرهنگ سازی و ایجاد آگاهی از توانمندی های رسانه های دیداری و نوشتاری به خوبی استفاده کند، افزود: طبق آمار ۸۵ درصد ترددها از طریق جاده ها صورت می گیرد و برآنیم با فرهنگ سازی مناسب کمک کنیم تا مردم به استفاده از توانمندی ریلی کشور برای مسافرت پی برده و از آن استفاده کنند.

رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه با اشاره به اینکه قصد داریم با همکاری ناجا و صدا و سیما آمار تصادفات جاده ای را کاهش دهیم، ادامه داد: استفاده از رادیو مدت ها است که در بین رانندگان و مسافران جاده ای وجود دارد. از این رو، از سال گذشته با ارائه طرح رادیو جاده تصمیم گرفتیم با راه اندازی این شبکه رادیویی ریز اخبار و اطلاعات مربوط به جاده‌های کشور برای استفاده بیشتر رانندگان را در اختیارشان قرار دهیم و در حال حاضر مقدمات راه اندازی این سامانه فراهم شده و از ابتدای سال آینده رادیو جاده به صورت آزمایشی در آزادراه تهران- قم به بهره برداری می رسد و امیدواریم با آغاز به کار این رادیو کمکی هر چند کم به کاهش میزان تلفات جاده ای و تصادفات داشته باشیم.

سرافراز در ادامه با اشاره به اینکه رسانه ملی توانمندی های زیادی برای برنامه سازی و فرهنگسازی در بین افراد جامعه دارد، تصریح کرد: مستندسازی ساخت مستندهای داستانی و سریال های تلویزیونی و همچنین تیزرهای کوتاه آموزشی از جمله برنامه های سازمان برای فرهنگسازی و کمک به کاهش میزان تلفات به ویژه در بخش پلیس راهور است.