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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱

در گفت و گو با مهر عنوان شد؛

افزایش تاکسی در خطوط پرمسافر/خدمات‌رسانی ویژه در شب چهارشنبه‌سوری

افزایش تاکسی در خطوط پرمسافر/خدمات‌رسانی ویژه در شب چهارشنبه‌سوری

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: در روزهای پایانی سال که با افزایش تردد در سطح شهر روبرو هستیم، افزایش ناوگان در سطح مناطق ۲۲ گانه را پیش‌بینی کرده‌ایم.

میثم مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر‌ با اشاره به اقدامات انجام شده برای روزهای پایانی سال، گفت: برای آنکه شهروندان با مشکل کمبود تاکسی در سطح شهر مواجه نشوند، با کمک شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی در خطوط پرازدحام، افزایش تاکسی خواهیم داشت. همچنین در پایانه‌ها، ترمینال‌ها، فرودگاه و راه‌آهن نیز افزایش ناوگان تاکسیرانی را از مبدا تا مقصد خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در پایانه‌ها کشیک ۲۴ ساعته تاکسیرانان پیش‌بینی شده است تا مسافران مشکلی از لحاظ تردد و کمبود تاکسی نداشته باشند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های سازمان تاکسیرانی برای پنجشنبه آخر سال، گفت: در پنجشنبه آخر سال در داخل بهشت‌زهرا (س) خدمات‌رسانی رایگان با خودروی ون خواهیم داشت. همچنین در ایام تعطیل و روز طبیعت نیز به شهروندان خدمات‌رسانی ویژه می‌کنیم.

مظفر با اشاره به برنامه‌های ویژه تاکسیرانی در شب چهارشنبه‌سوری، گفت: با تاکسی‌هایی که خودروی خود را آماده استقبال از نوروز نکرده و اقدامی برای نظافت، نصب روکش صندلی و ... نمی‌کنند، برخورد خواهد شد. همچنین خودروهای تاکسی که دارای مشکل هستند، به تعمیرگاه اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به اعلام و ابلاغ افزایش ساعت کار رانندگان تاکسی در روزهای پایانی سال، گفت: در ایام تعطیلات نوروز نیز تاکسی‌ها شیفت‌بندی شده و نمی‌گذاریم شهروندان و مسافران نوروزی با مشکلی روبرو شوند.

سرکشی و رسیدگی به مشکلات تاکسیرانان و خانواده‌های شهدای تاکسیرانی از دیگر برنامه‌هایی است که مظفر برای نوروز به آن اشاره می‌کند.

به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، نظارت بر عملکرد تاکسیرانان در ایام پایانی سال افزایش پیدا می‌کند و خودروهای گشت و نظارت در مناطق و مراکز خرید بیشتر خواهد شد.

وی تاکید می‌کند: افزایش ناوگان نظارت در پایانه‌ها و خطوط مهم شهر و تعیین کشیک شبانه، افزایش ساعت نظارت و بازرسی در مناطق مهم‌، بکارگیری نظارت پیاده‌ در تقاطع‌ها و مراکز خرید از دیگر برنامه‌های نظارتی در ایام پایانی سال است.

مظفر اضافه کرد: شیفت‌بندی مدیران و حضور آنها در ایام تعطیل و انجام امور فرهنگی در آستانه سال نو مانند نصب بنر در پایانه‌ها، نصب تراکت‌ها در داخل تاکسی‌ها و توزیع ویژه‌نامه همشهری تاکسی از دیگر برنامه‌های این سازمان برای استقبال از بهار است.

کد مطلب 2513726
نورا حسینی

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