میثم مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر‌ با اشاره به اقدامات انجام شده برای روزهای پایانی سال، گفت: برای آنکه شهروندان با مشکل کمبود تاکسی در سطح شهر مواجه نشوند، با کمک شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی در خطوط پرازدحام، افزایش تاکسی خواهیم داشت. همچنین در پایانه‌ها، ترمینال‌ها، فرودگاه و راه‌آهن نیز افزایش ناوگان تاکسیرانی را از مبدا تا مقصد خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در پایانه‌ها کشیک ۲۴ ساعته تاکسیرانان پیش‌بینی شده است تا مسافران مشکلی از لحاظ تردد و کمبود تاکسی نداشته باشند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های سازمان تاکسیرانی برای پنجشنبه آخر سال، گفت: در پنجشنبه آخر سال در داخل بهشت‌زهرا (س) خدمات‌رسانی رایگان با خودروی ون خواهیم داشت. همچنین در ایام تعطیل و روز طبیعت نیز به شهروندان خدمات‌رسانی ویژه می‌کنیم.

مظفر با اشاره به برنامه‌های ویژه تاکسیرانی در شب چهارشنبه‌سوری، گفت: با تاکسی‌هایی که خودروی خود را آماده استقبال از نوروز نکرده و اقدامی برای نظافت، نصب روکش صندلی و ... نمی‌کنند، برخورد خواهد شد. همچنین خودروهای تاکسی که دارای مشکل هستند، به تعمیرگاه اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به اعلام و ابلاغ افزایش ساعت کار رانندگان تاکسی در روزهای پایانی سال، گفت: در ایام تعطیلات نوروز نیز تاکسی‌ها شیفت‌بندی شده و نمی‌گذاریم شهروندان و مسافران نوروزی با مشکلی روبرو شوند.

سرکشی و رسیدگی به مشکلات تاکسیرانان و خانواده‌های شهدای تاکسیرانی از دیگر برنامه‌هایی است که مظفر برای نوروز به آن اشاره می‌کند.

به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، نظارت بر عملکرد تاکسیرانان در ایام پایانی سال افزایش پیدا می‌کند و خودروهای گشت و نظارت در مناطق و مراکز خرید بیشتر خواهد شد.

وی تاکید می‌کند: افزایش ناوگان نظارت در پایانه‌ها و خطوط مهم شهر و تعیین کشیک شبانه، افزایش ساعت نظارت و بازرسی در مناطق مهم‌، بکارگیری نظارت پیاده‌ در تقاطع‌ها و مراکز خرید از دیگر برنامه‌های نظارتی در ایام پایانی سال است.

مظفر اضافه کرد: شیفت‌بندی مدیران و حضور آنها در ایام تعطیل و انجام امور فرهنگی در آستانه سال نو مانند نصب بنر در پایانه‌ها، نصب تراکت‌ها در داخل تاکسی‌ها و توزیع ویژه‌نامه همشهری تاکسی از دیگر برنامه‌های این سازمان برای استقبال از بهار است.