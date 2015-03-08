به گزارش خبرگزاری مهر، برداشت هر جامعه از مفهوم کودک با پدیده‌های مختلف جامعه (اعم از آموزش و پرورش، سیاست‌های اجتماعی، آداب و رسوم، تولیدات فرهنگی و علمی) در تعامل دوسویه است؛ بر پدیده‌های اجتماعی تأثیرمی‌گذارد و از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد. در ایران مطالعات اندکی در مورد مفهوم کودکی انجام پذیرفته است و این کاستی خودش را در برنامه‌ریزی‌های نامناسب فرهنگی، علمی و اجتماعی برای کودکان و آسیب‌ها و ناهنجاری‌های موجود در میان کودکان و حتی معماری نامناسب مدارس و مهدهای کودک خود را نشان داده است.

همایش «کودکی در ایران» سعی دارد به طرح این موضوع بپردازد و نگاهی به کاستی‌ها و چشم‌اندازهای موجود برای پرداختن به کودکی در ایران بیاندازد وآسیب‌های ناشی از درک ناکافی و غیرواقعی از آن را بشناسد و ضرورت‌های مطالعه‌ کودکی در ایران را مورد توجه قرار دهد.

اولین همایش ملی «کودکی در ایران»، مهرماه ۱۳۹۴ برگزار می‌شود. مهلت ارسال چکیده مقاله تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ است و اصل مقاله باید تا ۲۰مردادماه سال آینده ارسال شود.

محورهای همایش «کودکی در ایران» عبارت‌اند از:

تاریخ کودکی

تحولات اجتماعی و تغییر مفهوم کودکی در ایران

مفهوم دوران کودکی در تاریخ ایران

کودکی نخبگان در زندگی‌نامه‌ها و خاطرات شخصیت‌های تاریخ معاصر

کودکی عامه در سفرنامه‌های خارجی و متون تاریخی

تصویر کودکی

تعاریف و بنیان‌های مفهومی کودک به‌هنجار و نابه‌هنجار در پژوهش‌های علوم انسانی و علوم پزشکی در ایران

مفهوم کودک به‌هنجار و نابه‌هنجار از منظر گفتمان‌های دینی، اخلاقی و فلسفی در ایران

جایگاه کودک در سیاست‌ها و مطالعات علمی دانشگاهی

مفهوم کودکی در آثار هنری و ادبی ایران در دوره‌ی معاصر

مفهوم کودکی در آثار ادبی و داستان‌های کودکان در دوره‌ی معاصر

مفهوم کودکی در آثار تلویزیونی و برنامه‌های ویژه‌ی کودکان

بازنمایی کودکی در کتاب‌های درسی

بازنمایی تیپ‌های کودکان در رسانه‌ها و تبلیغات

بازنمایی کودکی در فولکلور، فرهنگ عامه و روزمره‌ی ایران

مفهوم کودکی در آثار ادبی کودکانه(آثار خلق شده توسط کودکان(

کودک در زندگی روزمره

نقش بازار و الگوهای مصرف در شکل‌دهی به مفهوم کودکی

کودکی و تحولات سبک زندگی خانواده‌ی ایرانی

کودکی در فضاهای عمومی، فضاهای شهری و فضاهای زندگی روزمره

تجربه‌ زیسته‌ کودکان در قالب نقش‌های اجتماعی و خانوادگی

تکنولوژی‌های جدید و تحول کودکی

سیاست کودکی

پیش‌فرض‌های حاکم بر نظام مراقبت‌های بهداشتی و درمانی کودکان در ایران

پیش‌فرض‌های حاکم بر نظام‌های مراقبت‌های اجتماعی کودکان در ایران

مفهوم کودکی در اسناد، برنامه‌ها و برونداد نظام آموزش و پرورش در ایران

مفهوم کودکی در گفتمان حقوقی و سیاست‌گذاری در ایران

مفهوم کودکی از منظر دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و اقدامات سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران

مفهوم کودکی در دیدگاه‌ها و رویکردهای نهادهای سیاست‌گذاری عمومی و دولتیدر ابران

چالش‌ها و فرصت‌های تحقق شهروندی کودکان در ایران

لازم به ذکر است دریافت مقاله صرفاً از طریق رایانه Childhood.rahman@gmail.com در دو نسخه، در قالب ورد و پی‌دی‌اف انجام می‌پذیرد. مقاله‌های ارسالی نباید در مجله‌ها یا اجلاس‌های داخلی و خارجی چاپ یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. مقالات پذیرش‌شده به صورت سخنرانی ارائه خواهند شد یا در مجموعه مقالات همایش به چاپ خواهند رسید.

فرهیختگان و پژوهشگران محترم برای دریافت اطلاعات بیشتر به غیر از مراجعه به تارنمای Rahman.org.ir می‌توانند به دبیرخانه اولین همایش ملی «کودکی در ایران» به نشانی تهران، کارگر شمالی، روبروی پمپ بنزین، خیابان گردآفرید، پلاک ۱۸، زنگ اول مراجعه یا با شماره۰۲۱۶۶۹۴۵۳۶۹ تماس بگیرند.