برای حفظ اسناد ملی باید تدابیری ویژه اتخاذ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن ابوترابی‌فرد در سیصد و یكمین جلسه شورای اسناد ملی که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، خطاب به مسئولین شورا گفت: انجام وظایف بنیادی برای شناخت امروز و فردای ایران بر عهده شما است و باید تمام تلاش خود را در راستای حفظ این ذخایر به کار بگیرید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: به گمانم می‌توان با یک برنامه‌ریزی، اراده و بدون هزینه معنادار این نهاد را در جایگاه شایسته و وارسته قرار داد.

ابوترابی‌فرد تصریح کرد: به طور کلی تمام نهادها باید مکلف شوند که تمامی اسناد خود را به این سازمان منتقل کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ همچنین می‌توان در صورت نیاز سازمان‌ها به این اسناد نمونه اصل آن را در اختیار سازمان مذکور و کپی‌های آن را در اختیار مجموعه ذیربط قرار داد.

وی با اشاره به ضرورت حفظ اسناد ملی بیان کرد: این موضوع نیازمند فرهنگسازی بوده و باید در راستای حفظ اسناد تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کرد.

ابوترابی‌فرد در خصوص مجازی‌سازی اسناد نیز عنوان کرد: از این طریق می‌توان اسناد را به صورت لحظه‌ای تحویل گرفت. البته این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری‌هایی بوده که می‌تواند بسیاری از امور را تسهیل کند.

به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در راستای انتقال مجازی اسناد منابع مورد نیاز را می‌توان پیش بینی کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: همچنین باید گروه‌هایی وظیفه بررسی اسناد را بر عهده داشته باشند که این بخش کاملاً دشوار بوده و باید با حساسیت به آن پرداخت.

در پایان این مراسم لوح یادبودی به پاس تقدیر از حضور موثر اعضا در جلسات شورای اسناد ملی توسط ابوترابی‌فرد و صالحی امیری به اعضای شورای اسناد ملی اهدا شد.

بر اساس این گزارش، ابوترابی‌فرد در ادامه از سازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید كرد و در جریان فعالیت‌های مختلف این مجموعه علمی فرهنگی در حوزه كتاب و اسناد قرار گرفت.