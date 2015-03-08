واحد آیت الله آملی و اصفهان دانشگاه آزاد به قطب دارویی تبدیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه درخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، برای تبدیل شدن به قطب ترانسژنزیز توسط اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابراهیم واشقانی فراهانی پس از شنیدن گزارش پژوهشگران واحد اصفهان در زمینه طرح توجیهی قطب ترانسژنزیز، گفت: قطب علمی به معنای آن است که موضوعی کلان تعریف شده و پس از آن به پروژه های کوچک تر تقسیم شده تا توسط گروه های تخصصی تکمیل و پیگیری شود.

در ادامه جلسه اعضای جلسه با پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه آزاد موافقت اصولی خود را برای تبدیل شدن واحد اصفهان به قطب ترانسژنزیز اعلام کردند.

در این جلسه همچنین، درخواست واحد آیت الله آملی برای تبدیل شدن به قطب گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی و مورد موافقت اصولی اعضا قرار گرفت.