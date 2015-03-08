«شمسه» به دنبال کشف ادبیات مشترک برای مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در قالب همایش مدیریت جهاد خانه ها فرهنگ و هنر که صبح امروز در تالار ایوان شمس برگزار شد از مجموعه کتاب های آموزشی شمسه رونمایی کرد.

در این برنامه عبادالله رمضانی مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در سخنانی اظهار داشت: جشنواره شمسه از دستاودرهای حوزه مدیریت شهری تهران است که در مجموعه فعالیت های خدماتی این حوزه چنان جایگاهی را پیدا کرده است که امروزه دیگر هیچ برنامه ای نیست که در حوزه مدیریت شهری اجرا شود اما از شمسه اثری به خود نگرفته باشد.

وی افزود: در برنامه های مختلف اجتماعی و فرهنگی این روزها هر وقت سخن از نهادهای اجتماعی به میان می آید آغازگر آن شمسه است و البته این مساله به تمامی دوستانی باز می گردد که که آن را در سه دوره قبل برگزار کرده اند و این افتخار متعلق به فرد خاصی نیست. این رویداد حاصل زحمات تک تک دوستان من است و بدون شک فضاهای شهری هم در رشد آن موثر بوده‌اند.

رمضانی با تاکید بر اینکه افتخار شمسه امروزه این است که موتور محرکه نهادهای اجتماعی ماست و تلاش دارد تا در تحقق بخشی به نهادهای اجتماعی سودمند اثر بگذارد، گفت: : جشنواره شمسه در تمامی دوره های برگزاری خود به دنبال شناسایی و بارور کردن ظرفیت‌های ناشناخته مانده بوده است. همه ما می‌دانیم که فضاهای فرهنگی ما در کشور ظرفیت های فراوانی را در خود دارا هستند و در این میان کار شمسه شناسایی این ظرفیت ها بوده است. شمسه همچنین در توانمند سازی و استفاده از این فضاها نیز نقش داشته است.

وی همچنین با شاره به برنامه های چهارمین دوره از برگزاری این جشنواره نیز گفت: این دوره از جشنواره شمسه تلاش دارد تا موضوع آموزش را سرلوحه کار خود قرار دهد و امیدوار است از این بستر بتواند نوعی ادبیات مشترک را در میان کاربران خود خلق کند. شهرداری تهران به عنوان یک نهاد اجتماعی موثر در صدد بیان و ارائه این الگو در این جشنواره است و امیدواریم بتوانیم پس از برگزاری این جشنواره به ادبیاتی مشترک برای اداره شهرمان نائل شویم.

در این مراسم همچنین از ۱۷ عنوان کتاب آموزشی چهارمین جشنواره شمسه رونمایی شد.