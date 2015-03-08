به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله ویژگی های جلد اول روزشمار «جمهوري اسلامي ايران»می توان به روايتگری ۳۸ روز نخستين پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ارائه و استخراج اخبار از بولتن‌هاي خبرگزاري پارس شامل «بولتن ايران در ۲۴ ساعت گذشته» و «بولتن گزارش‌هاي ويژه»، دوره ۲۲ جلدي صحيفه امام، محضر نور جلد ۱، سه روزنامه اطلاعات، كيهان و آيندگان و در نهايت دوره ۱۱ جلدي اسناد لانه جاسوسي آمريكا، بیان اخبار با نثر امروزين، تجمیع، تولید و درج برخي اخبار نيز در چند منبع وجود داشت، خبرها در روز وقوع درج شده اند؛ خبرهايي كه روز وقوع آنها مشخص نشده، در تاريخ انتشار خبر آمده است، بيشتر خبرها شامل عنوان، شرح و منبع خبر است. البته در برخي اخبار داراي اهميتِ كمتر، تنها به درج عنوان خبر اكتفا شده است، در پايان هر خبر منبع آن به صورت اختصار آمده تا خواننده در صورت نياز به اصل منبع رجوع كند اشاره کرد.



در رونمایی این اثر ارزشمند پژوهشی محسن غنی یاری(نویسنده)، عباس سلیمی نمین، یعقوب توکلی، حسن بهشتی پور و علی اکبر رنجبر کرمانی(ویراستار) حضور دارند.

دکتر محسن غنی یاری نویسنده کتاب روزشمار جمهوری اسلامی ایران به کمک همکاران خود توانسته است با تدوین روزنگاری مستند و بی پیرایه از هرگونه جهت گیری جناحی و غیر علمی توانسته است به سؤال چگونگی تبدیل نظام شاهنشاهی فاسد به نظام جدید مبتنی بر ارزشهای انقلابی و اسلامی پاسخ دهد.

رونمایی و تقد کتاب روزشمار جمهوری اسلامی ایران به همت فرهنگ سرای رازی و مشارکت موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی(ناشر کتاب) برگزار می شود.

جلسات چهار سوق کتاب فرهنگسرای رازی، پیش از این به نقد و بررسی آثار ادبی چون «زن درون آل پاچینو» نوشته فرید حسینیان تهرانی و «دو روز مانده به پایان جهان» نوشته عرفان نظر آهاری، «سگ سالی» به قلم بلقیس سلیمانی، «هلال سرخ» به قلم کاملیا کاکی، «داستان مکاشفه» نوشته فرحناز علیزاده و «ستوده در آسمانها و زمین» اثر محمدرضا اصلانی پرداخته است.

فرهنگسرای رازی در ادامه جلسات چهار سوق کتاب، رونمایی و بررسی کتاب «روز شمار تاریخ معاصر ایران» را با حضور محسن غنی یاری(نویسنده) و نویسندگان و منتقدان ادبی دوشنبه ۱۸ اسفندماه از ساعت ۱۵ در پردیس سینمایی رازی برگزار می کند.

علاقه مندان جهت حضور در برنامه می توانند به پردیس سینمایی رازی واقع در خیابان هلال احمر، نرسیده به میدان رازی مراجعه و یا با شماره تلفن ۵۵۴۰۹۵۴۹ تماس حاصل کنند.