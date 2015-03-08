تخریب آثار تاریخی از طرف هرکسی که باشد لطمه بزرگی برای همه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، «آیت الله مظاهری» از مراجع عظام تقلید در دیدار با مدیرکل و معاونین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ضمن ابراز خرسندی از انتخاب فریدون اللهیاری به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان بر افزایش ورود گردشگران به استان اصفهان تاکید کرد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با تخصص و تجربه شما و همکارانتان شاهد تحولاتی جدی در عرصه میراث ارزشمند فرهنگی استان باشیم.

وی اظهار داشت: امروز میراث فرهنگی غنی برای ایران اسلامی یک امتیاز در سطح جهان به شمار می‌رود و از موضوعات و مسائل مهم کشورها می‌باشد. این در حالی است که بسیاری از کشورها با تولید میراث فرهنگی مصنوعی به جذب گردشگر می‌پردازند.

وی خاطر نشان کرد: امروز معتقدم که باید در کنار میراث فرهنگی به مسئله گردشگری نیز اهمیت داده شود و در حال حاضر بسیاری از ملت‌ها در قرن بیست و یکم اقتصاد خود را بر پایه گردشگری قرار داده‌اند و به‌واسطه توسعه گردشگری در حوزه اقتصاد به وضعیت مطلوبی دست یافتند. لذا می‌بایست تمامی مسوولین امر تلاش کنند تا گردشگری در ایران نیز توسعه یابد.

آیت الله مظاهری ابراز امیدواری نمود: سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی صنعت گردشگری نظارت ویژه‌ای بر فعالیتهای دست اندرکاران صنعت گردشگری از جمله راهنمایان تور در برخورد با گردشگران به خصوص گردشگران خارجی داشته باشد و امنیت مالی و جانی آنها به طور ویژه حفظ گردد.

وی به تاکیدات دین مبین اسلام در خصوص اینکه باید با همه انسانها منصف باشیم اشاره کرد و افزود: از نظر اسلام دارایی و جان همه ادیان الهی محترم است و دولت اسلامی موظف است که از جان و مال تمامی گردشگران از تمامی کشورها حتی کشورهای غربی در خاک خود، به تمام و کمال محافظت نماید و این دستور صریح دین اسلام است که تفاوت میان این آیین الهی و رحمانی را با سایر تفکرات آشکار می‌سازد.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا جاذبه‌های گردشگری خود را برای دیدار گردشگران افزایش دهیم و آثار تاریخی همچون مسجد امام (ره) ، مسجد شیخ لطف الله، و سایر آثار را با نگهداری صحیح برای معرفی میراث فرهنگی ایران اسلامی آماده سازی کنیم.

وی به دیدار با رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: در دیدار با رئیس جمهور به ایشان تاکید نمودم که استان اصفهان ویژه است و دولت برای حفظ میراث فرهنگی استان اصفهان باید اهتمام ویژه‌ای کند.

رئیس حوزه علمیه استان اصفهان افزود: معتقدم تخریب آثار تاریخی از طرف هر کسی که باشد، لطمه بزرگی برای همه محسوب می‌شود.

آیت الله مظاهری افزود: امیدوارم با مهربانی و با احترام کامل قوانین و مقررات و آداب و رسوم خود را به گردشگران یادآوری کنیم و ضمن جذب هرچه بیشتر گردشگربه کشور تلاش کنیم تا آنها نیز ضمن حفظ حرمت فرهنگ ما و رعایت قانون و مقررات اسلامی، اوقات خوشی را درایران اسلامی تجربه کنند.

در ادامه این دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به سفر اخیر رییس جمهور و هیت دولت و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به اصفهان اشاره کرد و افزود: رئیس جمهوری قول مساعدت در خصوص تامین اعتبار جهت مرمت آثار تاریخی را بیش از تمامی استانهای کشور به اصفهان داده است.

وی اظهارداشت: در خصوص دغدغه جنابعالی در زمینه تعیین تکلیف خانه‌های تاریخی نیز، کمیته‌ای به مدیریت اینجانب در اداره کل تشکیل و از کارشناسان خبره جهت رفع مسائل و مشکلات مرمتی این خانه‌های تاریخی استفاده خواهد شد.

وی در زمینه پوشش گردشگران خارجی گفت: آنها از بدو ورود به کشور با قوانین کشور آشنا می‌شوند و خوشبختانه تاکنون گزارش خاصی در این زمینه ارائه نشده است.

اللهیاری به تبلیغات درخصوص جذب گردشگر به اصفهان اشاره کرد و افزود: امسال نزدیک به ۵۰۰ هزار نقشه راهنما و بروشور تهیه و در اختیار گردشگران داخلی و خارجی قرارداده خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از توافقات اداره کل میراث فرهنگی با صدا و سیما در خصوص پخش تبلیغات در زمینه جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان خبر داد و افزود: قرار است به صورت متناوب از طریق شبکه‌های داخلی و برون مرزی به تبلیغ جاذبه‌های فرهنگی استان اصفهان پرداخته شود.

وی به بناهای شاخص میراث فرهنگی اصفهان اشاره کرد و افزود: مهمترین اولویت اداره کل میراث فرهنگی استحکام بخشی بناهای شاخص و مرمت تزئینات داخلی این بناها می‌باشد.