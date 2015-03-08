به گزارش خبرگزاری مهر، ماه فرهنگی ایران با برنامه های متنوعی در شهر رم از ۲۱ اسفند ماه به مدت ۴۰ روز برگزار می‌شود.

از جمله برنامه‌های متنوع این ماه فرهنگی می‌توان به نمایشگاه فرهنگی و هنری از آثار مینیاتور، خط، نقاشی، خط‌نقاشی، سفال، عکس‌های تهران قدیم و تهران جدید (متعلق به ۵۰ هنرمند ایرانی) در محل موزه هنرهای شرقی رم ؛ نمایش هفت فیلم ایرانی در موضوعات اجتماعی با زیرنویس ایتالیائی در محل خانه سینمای رم و برگزاری سمینار ایرانشناسی با موضوع ادبیات معاصر ایران در دانشگاه بولونیا با حضور اساتید ایرانی و ایتالیائی نام برد.

رونمائی از چند کتاب ترجمه شده از سوی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، پرده‌خوانی با استفاده از هنرمندان ایرانی، نشست علمی فرهنگی با موضوع روابط فرهنگی ایران و ایتالیا با حضور نخبگان فرهنگی و علمی ایتالیا در محل دائره المعارف ترکانی ایتالیا، ملاقات مقامات رسمی فرهنگی دو کشور در رم در عالی‌ترین سطح و امضای سند برنامه اجرائی موافقتنامه فرهنگی، علمی و آموزشی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این مناسبت فرهنگی است.