به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، امیررضا خادم در جریان سفر به شهرهای خواف و رشتخوار به منظور بازدید از طرح‌های نیمه تمام ورزشی این شهرستان واقع در استان خراسان رضوی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: امکان آغاز اجرای طرح ورزشی جدید در سطح کشور به دلیل کمبود اعتبار وجود ندارد و در این چارچوب باید با کمک مجلس شورای اسلامی برای افزایش اعتبارات بخش ورزش و امور جوانان تلاش شود.

وی افزود: امسال از مجموع 5 هزار میلیارد ریال بودجه این وزارتخانه فقط 70 میلیارد ریال اعتبار به حوزه جوانان برای دو هزار و 500 شهر و شهرستان در زمینه مسکن، تحصیل و امور مباحث فرهنگی اختصاص داشت که اعتبار ناچیزی است.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین در جریان بازدید از طرح استخر شنای رشتخوار که بخاطر کمبود اعتبار هشت سال است نیمه کاره باقی مانده قول مساعد برای تکمیل آن با هماهنگی بسیج سازندگی را داد. از سوی این وزارتخانه 150 میلیون ریال به هر یک از هیات‌های ورزشی رشتخوار به همراه یک تشک کشتی و پکیج ورزشی به عنوان عیدی اهدا می‌شود.

وی با بیان اینکه در خراسان رضوی مشکل مدیریتی وجود ندارد و تنها کمبود اعتبارات وجود دارد، اظهار کرد: این استان از ستون‌های ورزش کشور است و در یک سال گذشته شاهد پیشرفت‌های خوبی از نظر توسعه ورزش و جوانان در این استان بوده‌ایم. همچنین در تخصیص اعتبارات حوزه ورزش و جوانان به تمامی شهرهای کشور نهایت تلاش برای رعایت عدالت صورت می‌گیرد.

خادم خاطرنشان کرد: در ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه که اختصاص به محرومیت زدایی و توازن منطقه‌ای دارد، عنوان شده که از 180 میلیارد تومان اعتبار این بخش، 5 درصد به بحث ورزش و جوانان اختصاص یابد که بسیاری از نمایندگان مجلس خصوصاً نماینده رشتخوار و خواف در مجلس پیگیر این موضوع بوده‌اند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود توجه به ورزش بانوان را در سطح استان و شهرستان خواف بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: توسعه ورزش بانوان در پیشرفت و سلامت جامعه نقش بسزایی خواهد داشت.

معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه در حال حاضر 3 هزار و 500 طرح نیمه تمام ورزشی در سراسر کشور وجود دارد، گفت: این طرح‌ها 80 هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد و تا تامین این اعتبار، امکان آغاز اجرای طرح‌های ورزشی جدید در کشور وجود ندارد.