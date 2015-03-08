۵۶۰ جلسه گفتمان در مراکز آموزشی استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ولی الله مصائبی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن بیان اینکه توسعه اندیشه دینی و تبلیغ فرهنگ اسلامی ماموریت ساز است، اظهار داشت: در عصر حاضر با توجه به تهاجم فرهنگی در تمام ابعاد و جنگ نرم که هدف آن مخدوش کردن ارزش های والای اسلامی در بین مردم و به خصوص نسل جوان است، برگزاری این گفتمان ها بسیار لازم بوده است.

وی افزود: ایجاد یاس و ناامیدی و در نهایت ضربه زدن به فرهنگ اصیل اسلامی هدف دشمنان است لیکن اهمیت دادن و توجه به نیازهای دینی، فرهنگی و تقویت باورها و اعتقادات ناب و اصیل دینی بیش از گذشته در بین جوانان احساس می‌شود.

گفتمان های دینی موفق ترین طرح در نوع خود

این مقام مسئول با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اهمیت بصیرت دینی، تصریح کرد: معظم له درباره درک و شناخت برنامه های دشمنان فرمودند «هدف عمده سازمان تبلیغات اسلامی آن است که اندیشه تابناک اسلام رادرهمه زمینه ها ی مورد نیاز، در معرض دید روشن بینانه عموم مردم بخصوص جوانان قرار دهد».

مصائبی تاکید کرد: با توجه به این بیانات، سازمان تبلیغات اسلامی با اجرای طرح گفتمان دینی گام موثری را در راستای تبلیغ مباحث اعتقادی، اخلاقی- اجتماعی و فرهنگی برداشته است.

وی افزود: برگزاری جلسات گفتمان دینی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی به‌ عنوان موفق ترین طرح در نوع خود، به مثابه یک تعامل دوسویه میان مربی و مخاطب در فضایی آرام و صمیمانه عمل می کند.

اشاعه سبک زندگی اسلامی از جمله اهداف برگزاری گفتمان های فرهنگی مذهبی

معاون فرهنگی، آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، هدف اصلی در اجرای این طرح ها را اشاعه فرهنگ دینی و اسلامی دانست و تاکید کرد: تعمیق باورهای دینی، رفع شبهات و اشاعه سبک زندگی اسلامی از جمله اهداف برگزاری گفتمان های فرهنگی مذهبی است.

مصائبی خاطرنشان کرد: هشت سال از اجرای طرح گفتمان های دینی می گذرد و به استناد پژوهش انجام شده این طرح یکی ازموفق ترین، پرنفوذترین و گسترده ترین طرح های فرهنگی به شمار می آید به طوریکه به الگویی جدید از تبلیغات دینی در سراسر کشور تبدیل شده است.

وی افزود: گفتمان دینی نوعی از تبلیغ مبتنی بر نظام فکری و نظری دین مبین اسلام است و هدف آن ایجاد جریان اجتماعی برای اصلاح و ارتقاء عقاید، باورها و آموزه های دینی و آموزش درست اندیشیدن و درست رفتار کردن است.

گفتنی است این گفتمان ها درطول سال تحصیلی و مناسبت های ملی مذهبی، در هرمدرسه به صورت هشت جلسه برگزار شده است.

۳۸ طرح مذهبی با محوریت مساجد استان سمنان اجرا شد

معاون فرهنگی، پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین از اجرای ۳۸ طرح مسجد محور طی سالجاری در استان خبر داد و گفت: مساجد پایگاه انسجام فرهنگ دینی هستند.

مصائبی، با اشاره به اهداف برگزاری این طرح ها، اظهار داشت: تبیین مسائل سیاسی روز جامعه و جهان، تشریح نقش ولایت فقیه در پیروزی انقلاب و استمرار آن، بیان نقش ولی فقیه در مدیریت و مهار بحران ها از جمله اهم اهداف برگزاری این طرح ها هستند.

وی افزود: همچنین در این طرح ها سعی شد تا تبیین جایگاه حضور مردم در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و معرفی دستاوردهای آن به دنیا بیان اهداف استکبار جهانی در جنگ نرم با انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در دستور کار قرار گیرد.

مساجد بهترین جایگاه و مبلغان امین ترین افراد برای اصلاح فرهنگ دینی در جامعه

این مقام مسئول با بیان اینکه برای اصلاح فرهنگ دینی در جامعه، مساجد بهترین جایگاه و مبلغان امین ترین افراد هستند، تصریح کرد: برای تبیین فلسفه انتظار در جهان امروز بویژه آسیب شناسی بحث انتظار و مهدویت. سیمای منتظران حضرت مهدی (عج) در قرآن و روایات می توان از فضای مساجد در قالب این طرح ها استفاده کرد.

مصائبی خاطرنشان کرد: در این ۳۸ طرح می توان نسبت به تشریح مفهوم شناسی ایثار و شهادت، نقش ایثار و شهادت طلبی در پیروزی انقلاب اسلامی و نهضت های اسلامی در جهان اسلام نیز بحث و تبادل نظر کرد.

وی افزود: بیان جایگاه نهضت عاشورا در احیاء فرهنگ ناب اسلامی، تمسک به قرآن و اهل بیت (ع)، طریق تهذیب نفس، نماز و روزه و نقش آنها در خودسازی معنوی از دیگر برنامه های طرح های ۳۸ گانه است.

ضرورت رفع نگرانی مقام معظم رهبری درحوزه فرهنگ

معاون فرهنگی آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین در توضیح انتظارات و خروجی های این طرح های مذهبی، تاکید کرد: در مدت اجرای این طرح ها انتظار می رود مردم نسبت به تشریح فواید تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در جامعه، احیای فریضه خمس و زکات، توجه ویژه به موضوع عفاف و حجاب، تبیین جایگاه حجاب در امنیت و بهداشت روانی جامعه، امر به معروف و نهی از منکر و تهاجم فرهنگی، آگاهی کسب کنند.

مصائبی در پایان با اشاره به ضرورت رفع نگرانی مقام معظم رهبری درحوزه فرهنگ، ابراز داشت: بایدجهت گیری ها در حوزه فرهنگی، سالم و صحیح باشد و همچنین در این باب اقدامات جدی تری صورت گیرد.