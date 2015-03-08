صادرات ۱۳۰ هزار راس دام زنده از کرمانشاه به خارج کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، بهرام خانی اظهار داشت: از ابتدای صادرات دام زنده به خارج از كشور كرمانشاه با صادرات ۱۳۰ هزار راس گوسفند نر به كشورهای حوزه خليج فارس، رتبه اول كشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: استان كرمانشاه دارای پتانسيل روبه رشدی در امر توليد و پرورش گوسفند بوده و می تواند يكی از شاخص‌ های مهم صادرات دام زنده در كشور باشد.

خانی تصريح كرد: در حال حاضر كرمانشاه با صادرات ۱۳۰ هزار راس گوسفند به كشورهای حوزه خليج فارس، يك چهارم صادرات دام زنده كشور را به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان كرد: به منظور صادرات دام زنده كه مختص گوسفند زنده است شرايطی در نظر گرفته شده كه دام حتماً بايداز جنس نر و دارای وزن حداقل ۳۰ كيلوگرم بوده و سلامت دام نيز توسط اداره دامپزشكی تائيد شده باشد.

معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاوررزی كرمانشاه در ادامه گفت: بر اساس دستورالعمل سازمان دامپزشكی، دام زنده به مدت ۱۵ روز در قرنطينه كامل قرار می گيرد كه در اين مدت دام از لحاظ بيماري عفونی كه دوره كمون آن بيش از ۱۵ روز است واكسينه خواهد شد.

خانی در پايان گفت: صادرات دام زنده جنس ماده تحت هر شرايطی ممنوع بوده و با متخلفين برخورد قانونی به عمل می آيد.