تحقق تربیت صحیح دانش آموزان مستلزم حضور روحانیت در مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ملکی صبح یکشنبه در گردهمایی اعضای کمیته استانی همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش در خراسان جنوبی اظهارکرد: بایاد آموزش و پرورش از ظرفیت روحانیت برای تعمیق باورهای دینی دانش آموزان استفاده کند.

وی عنوان کرد: اهمیت تعلیم و تربیت اسلامی در آموزش و پرورش و لزوم حضور روحانیت در این نهاد ارزشی بر کسی پوشیده نیست.

دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش با بیان اینکه هدف دشمن از حضور در جبهه های سیاسی، نظامی و اقتصادی فقر فرهنگی در جامعه اسلامی است، گفت: به گفته مقام معظم رهبری اگر آمریکا به این نتیجه برسد که در چند سال آینده در مدارس ما خبر از انقلاب نیست از ادامه جنگ اقتصادی منحرف خواهد شد.

حجت الاسلام ملکی افزود: در نقشه جامع علمی به عنوان قانون و نقشه راه آموزش و پرورش در این سند ۴۳ راهکار ظرفیت همکاری با حوزه عملیه وجود داشته و همچنین در ۵۰ درصد سیاست های ابلاغی به آموزش و پرورش ظرفیت همکاری با حوزه عملیه وجود دارد.

وی بیان کرد: براساس قوانین از ظرفیت حوزه علمیه به عنوان یک نهاد مذهبی در مدارس بکار گرفته خواهد شد تا اهداف تربیت اسلامی محقق شود.

دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش تصریح کرد: در اصل تاثیرگذاری روحانیت هیچ شکی نیست، بلکه تفاوت در میزان تاثیرگذاری است.

حجت الاسلام ملکی با اشاره به اینکه در اسلام ارزش کار به کیفیت است، گفت: ما در چند محور فعالیت های خود را آغار کرده ایم و ادامه خواهیم داد که در همایش سالانه همکاری حوزه های علمیه با آموزش و پرورش ۱۰۰ عنوان برنامه تدوین و برای اجرایی شدن به استان ها ارسال شده است.

وی اضافه کرد: این برنامه در چهار محور تربیت و تبلیغ، پژوهشی، آموزش منابع انسانی و آموزش برنامه های درسی بوده است.

دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش با بیان اینکه هم اکنون دو هزار و ۸۱۳ روحانی در آموزش و پرورش در حال فعالیت هستند، گفت: وجود روحانیت در آموزش و پرورش ظرفیت بالقوه ای بوده که اگر این افراد تعامل کمتری با حوزه دارند باید ارتباط آنها با حوزه احیاء شود.

حجت الاسلام ملکی با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ هزار روحانی با آموزش و پرورش ارتباط دارند، افزود: از این تعداد سه هزار نفر در فعالیت مستقیم با آموزش و پرورش هستند.

وی یادآور شد: هدف از حضور روحانیت در مدارس تنها حضور فیزیکی نیست، بلکه حضور موثر طلاب است.