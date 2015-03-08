به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر با انتقاد از مسائل طرح شده از طرف مقابل در مذاکرات گفت: آنان می گویند این پاسخ ها کافی نیست درحالی که این برداشتی یک طرفه است زیرا ما هر پاسخی بدهیم طرف مقابل ممکن است بگوید کافی نیست.

وی اضافه کرد: آنان ۱۸ سوال مطرح کردند که ما پاسخ دادیم و به دو سوال آخر هم پاسخ داده شده است اما آنان می گویند کافی نیست خوشبختانه قدم هایی برداشته شده است که درباره آن دو سوال هم به جمع بندی مورد نظر برسیم.

یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته در نشست فصلی شورای حکام این نهاد بار دیگر در گزارشی دوپهلو ضمن تاکید بر پایبندی ایران به توافق ژنو مدعی شد که تهران هنوز به برخی سوالات پاسخ نداده است.

معاون رئیس جمهور گفت: بنده از ابتدای دولت یازدهم که دوباره مسئولیت سازمان انرژی اتمی را برعهده گرفتم همه تلاشم این بوده است که بهترین رابطه را با آژانس برقرار کنم و آمادگی خود را برای همکاری های وسیع تر از آنچه به آن مقیدیم اعلام کردم تا با شفاف سازی بیشتر، راه را هموارتر کنیم و بهانه ها را از آنان بگیریم.



نمایش نخستین مجتمع سوخت هسته‌ای داخلی

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: نخستین مجتمع سوخت نیروگاه اتمی بوشهر۲۰ فروردین آینده به نمایش گذاشته می شود.

صالحی افزود: این مجتمع نخستین مجتمع سوخت است که در کشورمان تولید شده و بسیار افتخارآفرین است.

وی همچنین با اشاره به توافقنامه ایران و روسیه برای ساخت دو نیروگاه اتمی هزار مگاواتی در بوشهر گفت: ساخت این دو نیروگاه حدود ۱۰ سال طول می کشد به نحوی که ساخت نخستین نیروگاه ۸ سال زمان می برد و ساخت دیگری ۲ سال پس از آن آغاز خواهد شد.



انتقال فناوری ساخت نیروگاه هسته ای با ساخت نیروگاههای جدید

صالحی افزود: علت این فاصله دو سال میان آغاز ساخت دو نیروگاه هسته‌ای این است که می خواهیم در انتقال فناوری، زمان لازم را برای ایجاد ظرفیت در صنعت داخلی درنظر بگیریم به نحوی که در این فاصله ظرفیت سازی کنیم و مشارکت خود را در نیروگاه بعدی افزایش دهیم.

وی گفت: اقدامات اولیه برای ساخت این نیروگاه در سال ۹۴ در قالب طراحی های مفهومی انجام شده است و دوباره طراحی نیروگاه را مرور می کنیم.



ساخت شهرک نیروگاهی در بوشهر

صالحی افزود: چند ماه پیش عملیات اجرایی ساخت کمپ ویژه ساخت این نیروگاه ها در بوشهر با حضور اینجانب آغاز شد و شهرک بزرگی در سایت نیروگاه اتمی بوشهر درحال ساخت است شهرکی که در اوج ساخت این نیروگاه ۱۰ تا ۱۳ هزار نیروی کار در آن مستقر خواهند شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: معاون این سازمان در یکی دو روز آینده به مسکو سفر می کند تا پیرو موافقتنامه ساخت این نیروگاهها مقدمات امضای قرارداد ساخت آن میان شرکت تولید و توسعه از طرف جمهوری اسلامی ایران و شرکت همتای آن در روسیه فراهم شود.



موافقت روس ها با تولید سوخت نیروگاه بوشهر

صالحی افزود: غیر از این موافقتنامه، تفاهم نامه ای با روس ها برای تامین سوخت نیروگاه مبادله کرده ایم که براساس آن روس ها موافقت اولیه خود را برای تولید سوخت نیروگاه بوشهر اعلام کرده اند.

وی اضافه کرد: ما موافقتنامه ای را در سال ۱۹۹۵ با روس ها مبادله کرده ایم که در آن آمادگی شان را اعلام کرده اند اگر ایران سالانه چهار مجتمع سوخت و در ۱۰ سال حداکثر ۲۶ مجتمع سوخت چه خودش و چه با کمک دیگران بسازد آن را ارزیابی کنند و در صورتی که از نظر فنی مشکلی از نظر جاگذاری در قلب راکتور نداشت جاگذاری کنند.

صالحی ابرازامیدواری کرد: پیرو آن موافقتنامه و نیز تفاهم نامه ای که اخیرا امضا کرده ایم روس ها با ما در این عرصه جدی تر وارد همکاری شوند.