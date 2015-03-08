خبرنگاران مازنی از یادمانهای عملیاتی جنوب بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روزسفر کاروان رسانه ای مازندران به مناطق عملیاتی جنوب، بازدید اصحاب رسانه از یادمانهای عملیاتی از پیش از ظهر یکشنبه شروع شد.

محمد کاظم امین روشن فرمانده حوزه بسیج اصناف شهرستان تنکابن و مسئول کاروان ۱۶ در گفتگو با مهر بیان کرد: بازدید از یادمان های عملیاتی فتح المبین و هفت تپه در دستور کار زاعرین مازندرانی است.

وی افزود:زمینه ساز عملیات فتح المبین عملیات امام مهدی (ع) در سال ۱۳۶۰ بوده است.

حجت الاسلام محمد قاسم امیر روشن روحانی حاظر در کاروان اظهار کرد:عملیات فتح المبین به عنوان فتح الفتوح رزمندگان اسلام بوده که آغاز آن با استخاره به قران بوده که در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد دوم فروردین سال ۱۳۶۱. با یکصد گردان سپاه پاسداران و ۳۵ گردان از ارتش در مقابل ۱۷۰ گردان ارتش عراق شروع شد.

امین روشن با بیان اینکه شروع عملیات در قالب ۴ قرارگاه عملیاتی. بود. بیان کرد:رودخانه کرخه، کوه میش داغ در جاده اهواز. اندیمشک و غرب دزفول مناطق عملیاتی شروع عملیات است.

وی ادامه داد: در مرحله اول و دوم تنگه های عین خوش و رقابیه به روی دشمن مسدود شد و در مرحله دیگر ارتش عراق تا پشت رودخانه دویرج عقب رانده شد.

حجت الاسلام امین روشن با تاکید به اهمیت نقش شهیدان حسین خرازی فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین(ع) و محسن وزوایی از لشکر ۲۷ حضرت رسول. اظهار کرد:در شکست عراقی ها در محور رقابیه این دو شهید والا مقام نقش بسزایی داشته اند.

وی افزود:۱۸ فروند هواپیما جنگی. ۳فروند بالگرد. ۳۶۱ دستگاه تانک و نفربر و صدها خودرو نظامی توسط گردان های سپاه و ارتش در عملیات فتح المبین منهدم شدند و ۱۵۰ دستگاه تانک. ۱۷۰ دستگاه نفربر. ۱۶۵ قبضه توپ و تعداد زیادی اسلحه نیم جنگی توسط گردان ها به غنائم گرفته شد.