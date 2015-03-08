بازنگری در نحوه آموزش و تربیت مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش خبرگذاری مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در سی و پنجمین گردهمایی روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی بر ضرورت کیفی سازی آموزش‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی مطابق با نیاز روز جامعه تاکید کرد.

وی ادامه داد: ۱۵ درصد دانشجویان کشور در دانشگاه جامع علمی کاربردی تحصیل می‌کنند، سهم این دانشگاه در آموزش عالی موثر و مهم تلقی می‌شود و باید در نحوه آموزش و تربیت مدرسان بازنگری شود لذا با تدوین سند راهبردی می‌توان هدف‌گذاری مستمری در خصوص کیفی سازی آموزش‌های مهارتی در این دانشگاه ایجاد کرد.

وی گفت: آموز‌ش‌های مهارتی به منظور تقویت دانشگاه‌های نسل سوم یکی از نیازهای روز جامعه و جهان است و لذا باید دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان تنها دانشگاهی که در عرصه مهارت آموزشی فعالیت می‌کند هر چه سریع تر به ساماندهی کیفی آموزش در پیکره خود بپردازد.

وی تصریح کرد: بیش از ۱۰۰۰ مرکز علمی کاربردی با ۸۰۰ هزار دانشجو و ۳۶ هزار مدرس در کشور وجود دارد که پتانسیل خوبی در جهت تقویت مهارت‌های کیفی به حساب می‌آید یکی از دلایل اینکه اکنون بیش تر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار می‌مانند همین ناهماهنگی و عدم انطباق بین آموزش‌های نظری و نیاز جامعه است که به رشد بی‌رویه بیکاری فارغ‌التحصیلان منجر شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی در دانشگاه جامع علمی کاربردی یک به ۶۵۰۰ است که اگر مدرسان این دانشگاه را هم محاسبه کنیم این نسبت بهبود می‌یابد .

وی آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای را از ضروریات عصر کنونی برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بخش مهمی از توسعه‌ها را به ساماندهی توسعه آموزش‌های مهارتی اختصاص دادند.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان این مطلب که مشکلات ناشی از ناهماهنگی نظام آموزش نظری و رشد بی‌رویه کمیت به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی در کشور ما به یکی از معضلات آموزش عالی تبدیل شده است، اذعان داشت: در فراخوان اخیر جذب هیات علمی بیش از ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند یعنی بیش از دو سوم از این افراد مدرک دکتری دارند اما ظرفیت جذب حدود ۲ هزار نفر است یعنی ما با حجم عظیمی از فارغ‌التحصیلان دانش‌آموخته مقاطع بالا روبه‌رو هستیم.

معاون آموزشی وزارت علوم در خاتمه بیان کرد: مراکز اقماری دانشگاه جامع علمی کاربردی ۳۴.۵ درصد کل مراکز آموزش عالی کشور است که رقم خوبی است ولی هدفگذاری و رصد مستمر بازار کسب و کار در این دانشگاه بسیار مهم است.