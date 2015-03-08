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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۴

تحولات لیبی/

تشکیل دولت جدید در گفتگوهای ملی/دور جدید مذاکرات طی روزهای آتی

تشکیل دولت جدید در گفتگوهای ملی/دور جدید مذاکرات طی روزهای آتی

در گفتگوهای ملی لیبی تشکیل دولت جدید مطرح شد و دور جدید مذاکرات طرف های لیبیایی طی روزهای آتی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، سازمان ملل متحد اعلام کرد که دور چهارم گفتگوهای لیبی مثبت بود. دور جدید گفتگو میان طرف های مختلف لیبی طی روزهای آتی در مغرب از سر گرفته خواهد شد.

در جریان این گفتگوها پیشنهاد تشکیل دولت جدید مطرح شد. در دور جدید گفتگوها توقف درگیری ها و احیای روند دموکراسی در لیبی محور گفتگوها خواهد بود اما طرف های لیبیایی به دلیل تداوم درگیری در این کشور درباره مذاکرات با یکدیگر اختلاف دارند.

از تابستان سال گذشته گروه مسلح «فجر لیبی» در طرابلس سیطره پیدا کرده و دولتی را در پایتخت لیبی تشکیل داده است که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. در عین حال در شرق لیبی دولتی به ریاست «عبدالله الثنی» در شهر طبرق تشکیل شده است که مورد توافق و رسمیت جامعه بین الملل است.

کد مطلب 2513813
سمیه خمارباقی

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